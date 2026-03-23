Česká vlajka zase tančila. Medaile atletů na světovém šampionátu nejsou náhoda

A ta ho pak po osmi letech českého čekání na medaili na halovém světovém šampionátu atletů poctivě ukázala světu, když s ním skotačila na dráze.
„Když si budu v tréninku někdy říkat, že už nemůžu, tak si vzpomenu na tenhle moment. Jaký to byl pocit a že ho chci zažít znovu,“ vyprávěla atletka s novým osobákem 50,76, která navázala na zlatou žílu Pavla Masláka z Birminghamu 2018.
„Ta holka má kuráž,“ ohlížela se v novinářské mixzóně přes rameno bronzová Nizozemka Lieke Klaverová, Manuelina zkušenější tréninková partnerka ve skupině věhlasného švýcarského trenéra Laurenta Meuwlyho, která měla z vyčerpané parťačky, odpočívající za ní vsedě na zemi, upřímnou radost.
„Motivujeme se navzájem. Je mezi námi sice nováček, ale líbí se mi, jak hodně poctivě a vážně všechno bere. Jsem ráda, že se jí daří dobře,“ usmívala se Klaverová.
Třikrát sama
Stejné slovo jako ona – kuráž – volil po zlatém běhu rodačky z Ostravy i kouč Meuwly.
Teprve dvacetiletá dívka, která na halovém mistrovství světa startovala poprvé na individuální čtvrtce, zvolila totiž poměrně nečekanou cestu k vítězství. Rozhodla se soustředit na sebe, dostat se do čela už na seběhu v polovině trati a neohlížet se. „Jsem ráda, že jsem překonala strach to rozběhnout,“ líčila.
Od rozběhu, přes semifinále až po sobotní vyvrcholení se jí tak soupeřky dívaly pouze na záda. A ona se hnala za vytouženou odměnou. „Vypadalo to velmi vyzrále. Málokdy se vidí, aby v takhle mladém věku závodník udělal tohle,“ říkal uznale český šéftrenér Pavel Sluka.
Odhodlání ukázala i ve způsobu, jakým se dokázala vrátit po svalovém zranění, které ji vyřadilo z celé loňské venkovní sezony. „Myslím, že věci se dějí z nějakého důvodu a asi to tak prostě bylo napsaný,“ kývla Manuel. „Určitě to k něčemu bylo. Myslím, že mě to nějak posunulo.“
I proto byly její zlaté emoce tak sladké. Jako třeba po návratu do hotelu, kde ji vítali potleskem ostatní reprezentanti. „Bylo to moc příjemný. Chtěla bych týmu poděkovat, upřímně jsem nepředpokládala, že tam budou všichni stát a čekat, než dorazím, ale udělalo mi to radost.“
Ještě sladší byl ale vítězný telefonát s rodinou, se kterou komunikuje před závody i po nich. „Všichni brečeli,“ usmála se. „Moc se mi pak nedařilo usnout, měla jsem v sobě spoustu emocí. Samozřejmě jen šťastné a pozitivní. Už se těším, až to s rodinou oslavíme doma.“
Její program ale v Toruni sobotou nekončil. V neděli v poledne se ještě s parťačkami představila ve štafetě, kde si vyzkoušela roli lovkyně.
Běžela druhý úsek a přebírala poslední s poměrně velkou ztrátou. Vůbec poprvé tak viděla záda soupeřek. Přestože byla večer předtím na pokraji sil, rychle jejich ztrátu mazala. „Ani jednou neřekla, že by neběžela. Ukázala i týmového ducha,“ chválila ji dvojnásobná mistryně světa na čtvrtce překážek a reprezentační trenérka sprintů Zuzana Hejnová po čtvrtém běhu ve třech dnech.
„Jsem ráda, že jsem běžela. Štafeta mě ještě nabila takovou tou týmovou energií,“ přisvědčila Manuel.
Pozitivní energií povzbudila celou českou atletiku, která si ulevila od nepříjemného osmiletého čekání.
Medaile už není náhoda
Při odletu do indického Bhuvanéšvaru, kde se za dva roky koná další halový šampionát, už se totiž nebudou psát ošklivé (a trochu nesmyslné) titulky o medailovém půstu. Zatímco půst je věcí svobodné volby, čeští atleti poslední roky na halových MS neživořili schválně.
Nejen díky Manuel se snad blíží lepší časy.
„V minulosti jsme spíš čekali na nějakou náhodu. Samozřejmě i teď budeme doufat ve štěstí, ale zároveň máme atlety, kteří patří do absolutní světové špičky,“ říkal ještě před šampionátem Sluka. A po něm už spokojeně pronesl: „Je báječné vidět české dresy takhle vysoko.“
Povzbuzující je, že osvědčené stálice jsou pořád mladé a na výsluní se začínají prosazovat i donedávna nadějní junioři.
Manuel je dvacet, bronzové tyčkařce Švábíkové šestadvacet, výškaři Štefelovi pořád stále jen dvacet čtyři. A čtvrtkař Tomáš Horák byl v osmnácti nejmladším finalistou historie halových mistrovství světa.
Navíc se rýsují další naděje, jako juniorský mistr Evropy na čtvrtce překážek Michal Rada (18) nebo juniorský světový šampion v desetiboji Tomas Järvinen (20).
„Doufám, že se koukají a že je to bude motivovat. Tohle je pro všechny mladé atlety vodítko, že se dá prosadit,“ odkazoval se Sluka na výkony v Toruni.
A kdo ví, třeba někdo ze zmíněných bude jezdit jako favorit i na světové venkovní šampionáty, kde se na rozdíl od haly setkává atletická elita bez výjimek.