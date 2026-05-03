Čtvrtkařkám se finále na World Relays nevyvedlo, ztratily už na první předávce

Vyhrály Norky s hvězdnou finišmankou Henriette Jaegerovou výkonem 3:20,96 minuty.
Českému týmu finále nesedlo tolik jako rozběh. Malíková s Bisovou měly problémy na první předávce a pak Česko ztratilo kontakt s vedoucí šesticí.
Manuel vytáhla štafetu na MS! Šampionka zazářila ve finiši a Češky se vrací mezi elitu
Nic na tom nemohla změnit ani halová mistryně světa Manuel na závěrečném úseku. I kdyby české čtvrtkařky zopakovaly čas z rozběhu, na jejich umístění by to nic nezměnilo. Na šesté Italky ztratily 5,57 sekundy.
V souboji šestičlenné skupiny v závěrečném úseku měla nejvíce sil bronzová medailistka z letošního HMS Jaegerová, která nechala o 29 setin za sebou španělskou finišmanku Blancu Hervásovou. Bronz získala Kanada.
Ve smíšené štafetě na 4x100 metrů, což je nejmladší mistrovská týmová disciplína, znovu Jamajka vylepšila světový rekord. Ackeem Blake, Tina Claytonová, Kadrian Goldson a Tia Claytonová vyhráli finále výkonem 39,62, byli ještě o 37 setin rychlejší než v sobotním rekordním rozběhu.
Jamajka vyhrála také ženskou štafetu na 4x100 metrů. Jako finišmanka pomohla ke zlatu pětinásobná olympijská vítězka Elaine Thompsonová-Herahová, pro niž to byl první reprezentační start od MS 2023 v Budapešti. Třiatřicetiletá sprinterka téměř dva roky léčila achilovku, kvůli níž přišla o předloňské olympijské hry v Paříži a loni vůbec nezávodila.
Dvě vítězství na letošních World Relays získaly ještě Spojené státy americké, které ovládly mužskou sprinterskou štafetu a smíšenou štafetu na 4x400 metrů. Mužskou čtvrtkařskou štafetu k radosti zaplněných tribun na závěr programu ovládla domácí Botswana.
World Relays
mítink v závodech atletických štafet v Gaborone (Botswana)
