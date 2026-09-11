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Manuel do finále Ultimate Championship neprošla, kladivář Myslyvčuk byl pátý

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  20:57
Lurdes Gloria Manuel (vlevo) finišuje semifinále na 400 metrů na Ultimate...

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) finišuje semifinále na 400 metrů na Ultimate Championship v Budapešti. | foto: AP

Lurdes Gloria Manuel (uprostřed) finišuje semifinále na 400 metrů na Ultimate...
Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na Ultimate Championship v Budapešti.
Kladivář Merlin Hummel slaví výhru na Ultimate Championship v Budapešti.
Kladivář Merlin Hummel slaví výhru na Ultimate Championship v Budapešti.
7 fotografií
Česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále sedmá za 50,52 sekundy. Od postupové čtvrté pozice ji dělily dvě desetiny sekundy. Kladivář Volodymyr Myslyvčuk obsadil pátou příčku.

Jedenadvacetiletá Manuel v závěru venkovní sezony nedokázala navázat na časy pod 50 sekund, které poměrně pravidelně běhala v jejím úvodu. Ještě na začátku cílové rovinky útočila na postup, ale stejně jako na mistrovství Evropy a ve finále Diamantové ligy pak na nejlepší nestačila.

Její semifinále vyhrála mistryně Evropy Henriette Jaegerová z Norska výkonem 49,64 sekundy. V tom prvním byla nejrychlejší časem 49,58 letos neporažená olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Finále se poběží v sobotu.

Čtvrtý muž srpnového mistrovství Evropy Myslyvčuk si ve zvláštním zkráceném formátu soutěže druhým pokusem dlouhým 78,19 metru zajistil postup mezi šestici nejlepších, kteří mohli pokračovat do třetí série. V té svou pátou pozici nevylepšil a finálové čtvrté kolo už bylo bez něj.

Kladivář Volodymyr Myslyvčuk na Ultimate Championship v Budapešti.

Vyhrál Němec Merlin Hummel (81,46), který po stříbrných medailích na loňském MS i letošním ME získal první velkou trofej. Na ultimátním šampionátu je s ní spojená mimořádně vysoká prémie 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).

Naopak zklamáním skončila soutěž pro největšího favorita Ethana Katzberga z Kanady. Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa neměl ani jeden platný pokus, když nejdříve poslal kladivo mimo výseč a pak do sítě. Byl tak osmý a v dalších kolech bleskové soutěže už nepokračoval.

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