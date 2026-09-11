Manuel do finále Ultimate Championship neprošla, kladivář Myslyvčuk byl pátý

Jedenadvacetiletá Manuel v závěru venkovní sezony nedokázala navázat na časy pod 50 sekund, které poměrně pravidelně běhala v jejím úvodu. Ještě na začátku cílové rovinky útočila na postup, ale stejně jako na mistrovství Evropy a ve finále Diamantové ligy pak na nejlepší nestačila.
Její semifinále vyhrála mistryně Evropy Henriette Jaegerová z Norska výkonem 49,64 sekundy. V tom prvním byla nejrychlejší časem 49,58 letos neporažená olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Finále se poběží v sobotu.
Čtvrtý muž srpnového mistrovství Evropy Myslyvčuk si ve zvláštním zkráceném formátu soutěže druhým pokusem dlouhým 78,19 metru zajistil postup mezi šestici nejlepších, kteří mohli pokračovat do třetí série. V té svou pátou pozici nevylepšil a finálové čtvrté kolo už bylo bez něj.
Vyhrál Němec Merlin Hummel (81,46), který po stříbrných medailích na loňském MS i letošním ME získal první velkou trofej. Na ultimátním šampionátu je s ní spojená mimořádně vysoká prémie 150 000 dolarů (asi 3,1 milionu korun).
Naopak zklamáním skončila soutěž pro největšího favorita Ethana Katzberga z Kanady. Olympijský vítěz a dvojnásobný mistr světa neměl ani jeden platný pokus, když nejdříve poslal kladivo mimo výseč a pak do sítě. Byl tak osmý a v dalších kolech bleskové soutěže už nepokračoval.