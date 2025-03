Trochu loterie, hodiny v letadle jsou výzva. Jak cestují atleti do Číny

12:00

Ještě v pondělí po poledni postávali na parkovišti na pražské Dukle. Foukalo a studený vítr nepříjemně zalézal pod oblečení. Vícebojař Vilém Stráský oděný jen nalehko donesl do autobusu tyče a hned mazal pro bundu. To čtvrtkař Matěj Krsek už na sraz dorazil zachumlaný v péřovce a s naraženou kapucí. Rychle naskládali všechnu bagáž do autobusu, jedna společná fotka. A jede se!