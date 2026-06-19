Češi na Diamantové lize v Dauhá nezářili. Štefela skončil sedmý, Vadlejch osmý

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  21:35
Výškař Jan Štefela obsadil na mítinku Diamantové ligy v Dauhá sedmé místo. Bronzový medailista z mistrovství světa v pátek v Kataru zapsal výkon 220 centimetrů, které překonal napotřetí. Nedařilo se ani oštěpaři Jakubu Vadlejchovi, jenž měl jediný měřený pokus dlouhý 80,38 metru a skončil osmý.
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Jan Štefela na Zlaté tretře v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Štefela nenavázal na úterní Zlatou tretru, kde si vylepšil letošní venkovní maximum na 227 centimetrů a skončil druhý. Tentokrát se v Diamantové lize stejně jako před dvěma týdny v Římě dostal jen na 220 centimetrů, na 224 už ztroskotal. Svou pozici oproti italskému mítinku elitního seriálu vylepšil jen o jedno místo.

Stejně jako v Římě vyhrál dvacetiletý Ital Matteo Sioli, tentokrát výkonem 229 centimetrů. O dva centimetry méně zapsal domácí favorit Mutaz Isa Baršim, který skončil druhý.

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Vadlejch na rozdíl od Štefely ostravský mítink vynechal, aby se soustředil právě na závod v oblíbeném Dauhá, kde v minulosti předvedl i devadesátimetrový hod. K podobným výkonům má v této sezoně zatím daleko. Sice hned prvním pokusem poprvé letos v Diamantové lize překonal osmdesátimetrovou hranici, ale pak měl tři neplatné pokusy a ten pátý vynechal. Porazil jen jednoho soupeře.

Další vítězství si připsal lídr letošní sezony Rumeš Tharanga Pathirage. Oštěpař ze Srí Lanky po přesunu ze Zlaté tretry vyhrál výkonem 88,68 metru ze čtvrté série. O více než dva metry za sebou nechal Grenaďana Andersona Peterse (86,38), třetí skončil Američan Curtis Thompson výkonem 85,99 centimetrů. Olympijský šampion z Tokia a stříbrný z Paříže Níradž Čopra po problémech se zády vstoupil do sezony výkonem 85,69 metru, který mu přinesl čtvrté místo.

Famózní formu potvrdila Slovenka Emma Zapletalová. V Diamantové lize vyhrála letos i čtvrtý závod na 400 metrů překážek a vlastní národní rekord stlačila o dalších 28 setin na 52,30 sekundy. Tím se posunula na šesté místo historických tabulek před někdejší světovou rekordmanku Julii Pečonkinovou z Ruska. Z Evropanek už byla rychlejší jen Nizozemka Femke Broedersová-Bolová.

Slovenská čtvrtkařka Emma Zapletalová po svém triumfu na Diamantové lize v Dauhá.

Závod na 400 metrů vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová, která při prvním startu v letošní Diamantové lize zlepšila rekord mítinku na 48,91 sekundy a zařadila se na druhé místo letošních světových tabulek o dvanáct setin za Jamajčanku Dejaneau Oakleyovou.

Mítink atletické Diamantové ligy v Dauhá

MUŽI
200 m (+1,8 vítr m/s): 1. Dambile (JAR) 19,74, 2. Charamba (Zimb.) 19,88, 3. Ogando (Dom. rep.) 19,96.
110 m př. (+1,4 m/s): 1. Tinch (USA) 13,23, 2. Martínez (Šp.) 13,27, 3. Wilkes (Fr.) 13,28.
3000 m př.: 1. El Bakkali (Mar.) 8:09,28, 2. Firewu (Et.) 8:10,44, 3. Arce (Šp.) 8:13,35.
Výška: 1. Sioli (It.) 229, 2. Baršim (Kat.) 227, 3. Doroščuk (Ukr.) 224, ...7. Štefela (ČR) 220.
Tyč: 1. Karalis (Řec.), 2. Nilsen (USA), 3. So. Guttormsen (Nor.) všichni 592.
Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,71, 2. Scott (Jam.) 17,69, 3. Triki (Alž.) 17,67.
Oštěp: 1. Pathirage (Srí Lanka) 88,68, 2. Peters (Gren.) 86,38, 3. Thompson (USA) 85,99, ...8. Vadlejch (ČR) 80,38.

ŽENY
100 m (+2,5 m/s): 1. Nelsonová (Jam.) 10,88, 2. Dossová (It.) 11,01, 3. Van der Wekenová (Luc.) 11,05.
400 m: 1. Paulinová (Dom.rep.) 48,91, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,10, 3. Gómezová (Kuba) 50,23.
800 m: 1. Wileyová (USA) 1:57,98, 2. Dugumaová (Et.) 1:58,08, 3. Nakaayiová (Ug.) 1:58,41.
1500 m: 1. Haylomová 3:59,89, 2. Berheová 4:02,61, 3. Kalayuová (všechny Et.) 4:03,56.
5000 m: 1. Eisaová 14:53,91, 2. Amebawová 14:54,37, 3. Alemayová (všechny Et.) 14:55,65.
400 m př.: 1. Zapletalová (SR) 50,30, 2. Claytonová (Jam.) 53,05, 3. Adekoyaová (Bahr.) 53,67.
Trojskok: 1. Velazcová 15,13, 2. Pérezová Hernándezová (obě Kuba) 14,97, 3. Sarrová (Sen.) 14,86.

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