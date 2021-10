Tajemství Semenyaové. Jak svět zachází s těmi, kteří se narodili odlišní

Vedle olympijského zlata v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016 vyhrála Semenyaová třikrát mistrovství světa. Nyní však kvůli své hormonální anomálii nesmí bez léčby závodit na tratích od 400 metrů po míli, protože ji zvýhodňovala oproti běžným ženám.



„Můj život měl své problémy, ale byla to hlavně legrace. Prostřednictvím svého příkladu chci vzdělávat, poučovat a informovat o tom, jak svět může zacházet s těmi, kteří se narodili odlišní,“ uvedla v tiskové zprávě hvězdná Jihoafričanka.

Třicetiletá běžkyně se odmítla podrobit hormonální léčbě na snížení přirozené hladiny testosteronu, takže v Tokiu nesměla obhajovat olympijské zlato na osmistovce.



Snažila se prosadit na pětikilometrové trati, ale na OH se nedostala. „Mohli jste část mého příběhu slyšet během těch let. Mohli jsme mě vidět běhat nebo stát hrdě na stupních vítězů na olympiádě. Ale pořád toho zbývá spousta, co potřebuji sdílet o síle, odvaze, lásce, odhodlání a ztotožnění se s tím, kým jste. Chci, aby tahle kniha ukázala lidem po celém světě, jak tohle dokázat,“ říká Semenyaová.

Termín vydání jejích vzpomínek ještě nebyl stanoven.