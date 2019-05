Semenyaová osmistovku na Diamantové lize ve Stockholmu nepoběží

Mítinku ve švédské metropoli se 30. května nezúčastní ani Francine Niyonsabaová z Burundi a Keňanka Margaret Wambuiová, na které rovněž dopadá nové pravidlo IAAF, nařizující atletkám s odlišným pohlavním vývojem léčbu, pokud chtějí závodit na tratích od 400 metrů po míli.

Semenyaová dva dny po zamítnutí svého odvolání sportovní arbitráží CAS vyhrála úvodní mítink Diamantové ligy v Dauhá v rychlém čase 1:54,98. Šlo minimálně prozatím o poslední závod na 800 metrů, který mohla běžet bez léčby. S novým pravidlem IAAF se však nechce smířit, jihoafrická vláda plánuje v této kauze odvolání ke švýcarskému civilnímu soudu.

Ve Stockholmu ale jihoafrická hvězda ani další dvě atletky se stejnou diagnózou, které ji na OH v Riu doprovodily na stupně vítězů, závodit nebudou. Naznačuje to, že hormonální léčbu nepodstupují.

„Atlet je zodpovědný za to, aby se neúčastnil mítinků, kde nemá právo startovat. Pokud by závodily v disciplíně, pro kterou nejsou způsobilé, pak by jejich výsledky mohly být anulovány a mohly by přijít o medaile, body nebo finanční odměny,“ řekl agentuře AFP ředitel mítinku Jan Kowalski.