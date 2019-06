Semenyaová poběží osmistovku na Diamantové lize ve Stanfordu

Osmadvacetiletá Semenyaová se v Kalifornii představí na osmistovce, na níž je od roku 2015 neporažená, poprvé od vítězství na Diamantové lize 3. května v Dauhá. O pět dnů později vstoupilo v platnost pravidlo IAAF, podle něhož nesmějí atletky se zvýšenou hladinou mužských hormonů závodit na tratích od 400 metrů po jednu míli, pokud nepodstoupí hormonální léčbu, jež sníží hladinu testosteronu pod pět nanomolů na litr krve.

Semenyaová se léčbě podrobit odmítla a poté, co neuspěla s odvoláním u Arbitrážního soudu pro sport (CAS), obrátila se na civilní švýcarský soud. Ten platnost pravidla dočasně zastavil a nařídil IAAF, aby do 25. června předložila argumenty pro zavedení pravidla.

Trojnásobná mistryně světa Semenyaová minulý týden vyhrála menší mítink ve francouzském Montreuil na netypické trati 2000 metrů. Na půlce mohla teoreticky startovat už na nedělní Diamantové lize v Rabatu, ale pozvání od marockých organizátorů údajně přišlo pozdě. Do Stanfordu se původně přihlásila na 3000 metrů, které by mohla běžet, pokud by soud příští týden uvedl testosteronové pravidlo znovu v platnost.