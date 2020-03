Atletická legenda: Smažme letošní sezonu. A hry ať jsou v roce 2022

„Smažme tuhle sezonu, koncentrujme se na mistrovství světa (v roce 2021) a dejme to dohromady. Bude to hodně bolet, ale vymažme ji,“ řekl Lewis.

Kvůli šířící se nákaze přijímají vlády přísná opatření omezující pohyb lidí, kvůli uzavřeným hranicím není možné cestovat. „Jsme v šedé zóně. Nemyslím si, že by olympiáda byla, ale musíme se pořád připravovat,“ uvedl osmapadesátiletý Američan.

Mezinárodní olympijský výbor v neděli poprvé veřejně uvedl, že kvůli koronaviru zváží posunutí termínu OH. Nejčastěji se v této souvislosti zmiňuje roční odklad. Lewis by ale byl pro posun o dva roky.

„Měli bychom zimní a letní olympiádu ve stejném roce, jako to bývalo. Díky tomu by atletika měla globální vrchol v každém z následujících čtyř let. Měli bychom mistrovství světa (v letech 2021 a 2023) a mezitím olympiádu. A v roce 2024 by pak následovala olympiáda v Paříži,“ konstatoval.

Kolize s fotbalovým mistrovstvím světa by nehrozila, protože šampionát v Kataru se bude v roce 2022 vzhledem k tamním klimatickým podmínkám hrát až v listopadu a prosinci. Úplné zrušení olympiády Lewis odmítl. „Je to pro každého až moc významná akce na to, aby ji neměl. Sportovci si ji zaslouží. Není to ničí chyba, ale každého problém,“ řekl někdejší veleúspěšný sprinter a dálkař.

Bez ohledu na budoucí rozhodnutí bude mít koronavirus vážné ekonomické dopady i na sport. „Polovina mítinků může přijít o sponzory, protože firmy budou mít problémy. Některé mohou zmizet a už se nevrátit. Může to trvat dva až tři roky, než se ekonomika vzpamatuje,“ odhadl Lewis.