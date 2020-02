Brněnská laťka bez hvězd. Zasáhla mafie, zuří pořadatel

Tak jako do Hustopečí, ani do Brna nepřijedou dříve avizované ukrajinské hvězdy. Nejdřív svoji účast odřekla Jaroslava Mahučichová, novopečená halová světová rekordmanka, protože se ve stejném termínu zúčastní závodu ve skotském Glasgow. Ve čtvrtek se pak pro zranění omluvila i její hvězdná krajanka Julija Levčenková.

Poslední podobnost? Brněnští činovníci si také stěžují na „nečistou“ hru ze strany manažera předních světových závodnic.

„Jsme obětí atletické mafie,“ láteří šéf brněnské akce Ctibor Nezdařil.

„Obě Ukrajinky nám jejich manažer přislíbil. Mahučichové pak ale údajně bylo řečeno, že když nebude v Glasgow, nepustí ji na Diamantovou ligu. Nebylo to o penězích, ty jsme měli nachystané. Její manažer nasliboval, že bude u nás, ale podle mých informací dostala nůž na krk,“ povzdechl si Nezdařil.

Následně ho zklamala i Levčenková. Auto na letišti ve Vídni na ni v pátek čekalo zbytečně, loňská vicemistryně Evropy místo sebe poslala zprávu s informací o zranění kolena. Naposledy skákala v úterý v Banské Bystrici.

„Co s tím naděláme? Nic,“ hlesl manažer Brněnské laťky Zdeněk Simon, který do Vídně pro náhradní hlavní atrakci dnešní show jel. Zpátky do Brna se vrátil „alespoň“ s jinou Ukrajinkou, Irynou Gerašenkovou, a dalšími třemi závodnicemi. „Holky to odskáčou taky dobře,“ smiřoval se.

Z toho, že jejich tradiční závod přišel o velkou část svého lesku, viní organizátoři Brněnské laťky atletické šíbry. Při plánování prý ani nepočítali s tím, že se jejich termín kryje s dnešní vrcholnou glasgowskou akcí. „Naše informace vedly k tomu, že se tento mítink bude konat v Madridu a jindy. Tvrdil to i manažer ukrajinských výškařek. Výsledek vidíme,“ zkritizoval postup agenta Zdeněk Simon.

Již na přelomu ledna a února museli v Brně akceptovat neúčast ruské výškařky Mariji Lasickeneové, trojnásobné mistryně světa. U ní byl problém v tom, že světová federace nevydala „čistým“ ruským atletům status mezinárodních sportovců, takže nemohou vycestovat ze země a startovat.

„Lasickeneová tři roky závodí jako nezávislá. Dopingové komisaře má za dveřmi pomalu každý týden. Ze strany světové federace je její rozhodnutí (o neudělení statusu) už pomalu likvidační,“ divil se Nezdařil.

Největšími osobnostmi Brněnské laťky tak zůstala vedle Gerašenkové ještě Švédka Sofie Skoogová, jejímž trenérem je olympijský vítěz Stefan Holm.

Začátek hlavní ženské kategorie je v 18.30 a ke vší smůle neuvidí diváci ani jednu českou reprezentantku. Tady jsou ale pořadatelé bez viny; domácí jednička Michaela Hrubá a její konkurentka Lada Pejchalová mají vynucenou pauzu po zranění a nejlepší juniorky Klára Krejčiříková a Bára Sajdoková musí na mistrovství republiky.

Poslední tři roky se Brněnská laťka z finančních důvodů specializuje na ženskou kategorii. Elitní muži na ní naposledy skákali v roce 2017.

Ještě déle – letos devátým rokem – se akce pořádá v nákupním středisku na okraji Brna. Skáče se tam na speciálně položeném tartanu. „Do hal už v současné době moc diváků nechodí. V Olympii jsou naopak lidé automaticky, atmosféra je díky tomu úplně někde jinde, program je skoro až hektický,“ vyložil Nezdařil.