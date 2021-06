Atletická šampionka Rollinsová si po manipulacích pět let nezazávodí

Devětadvacetiletá Američanka, která triumfovala na olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro a má i titul mistryně světa z roku 2013, byla obviněna z neoprávněného zasahování do procesu získávání výsledků. Podle dopingového kodexu se může závodník takového prohřešku dopustit například manipulací s identifikačními čísly na formuláři o dopingové kontrole během testování.



Rollinsová-McNealová, která má závodní činnost zpětně pozastavenou od loňského srpna, se proti tomu odvolala k CAS. Ta musí o jejím odvolání rozhodnout do začátku olympijských her v Tokiu, do té doby může Rollinsová-McNealová startovat v americké kvalifikaci.

Rollinsová-McNealová už měla v minulosti problémy kvůli porušení pravidel o hlášení pobytu. Během roku 2016 po zisku olympijského zlata nebyla třikrát za sebou zastižena k testování a dostala roční zákaz startů.