Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Překážkáři lámali v Curychu světové rekordy, slaví Dos Santos i Russellová

Autor: ,
  21:17aktualizováno  22:01
Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový...

Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový rekord na stometrové distanci. | foto: Romina AmatoReuters

Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový...
Brazilský překážkář Alison dos Santos slaví v Curychu výhru i světový rekord.
Brazilský překážkář Alison dos Santos si běží v Curychu pro výhru i světový...
Brazilský překážkář Alison dos Santos slaví v Curychu výhru i světový rekord. V...
5 fotografií
Na mítinku atletické Diamantové ligy v Curychu padly hned dva překážkářské světové rekordy. Brazilec Alison dos Santos zaběhl 400 metrů překážek za 45,80, Američanka Masai Russellová zvládla stometrovou trať za 12,09 sekundy.

Švýcarka Audrey Werrová v běhu na 800 metrů opět útočila na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Osobní maximum si před domácími fanoušky vylepšila o desetinu na 1:53,70, za historickým časem české atletky z roku 1983 zaostala o 42 setin.

Šestadvacetiletý Dos Santos sebral rekord Noru Karstenu Warholmovi, který byl před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu o 14 setin pomalejší. Sám Dos Santos, mistr světa z roku 2022, měl dosud osobní rekord 46,29. Warholm za ním v Curychu doběhl druhý se ztrátou 89 setin.

Russellová v naprostém bezvětří překonala dosavadní světový rekord Nigerijky Tobi Amusanové z roku 2022 o tři setiny. Rovněž Amusanová za ní skončila v curyšském závodu druhá v čase 12,23.

V tyči zdolali tři skokani šest metrů, ale o vítězi se rozhodovalo až mnohem výš. Emmanuil Karalis se na 620 cm dostal do vedení, avšak Armand Duplantis kontroval o pět centimetrů výše. Oba se pak marně pokoušeli o nový světový rekord 632 cm.

Brazilský překážkář Alison dos Santos slaví v Curychu výhru i světový rekord.

O neporazitelnost v aktuálním ročníku Diamantové ligy přišla slovenská překážkářka Emma Zapletalová. Mistryně Evropy na začátku cílové rovinky zakopla o překážku a doběhla až šestá, o vteřinu zvítězila Američanka Anna Cockrellová.

Odveta za nedělní mítink v Polsku se na stovce povedla olympijské šampionce Julien Alfredové ze Svaté Lucie. Ta v osobním rekordu 10,70 těsně porazila mistryni světa Melissu Jeffersonovou-Woodenovou z USA.

Ve výškařském sektoru kralovala Australanka Nicola Olyslagersová, která skočila 202 cm. Světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová zdolala jen 196 cm a skončila čtvrtá. Hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen doběhl na patnáctistovce pátý, triumfoval olympijský vítěz Američan Cole Hocker.

Mítink v Curychu byl čtrnáctou zastávkou letošní Diamantové ligy. Ta vyvrcholí dvoudenním finálovým podnikem v Bruselu, který se uskuteční 4. a 5. září.

Mítink atletické Diamantové ligy

Curych

Muži:
200 m (vítr -0,4 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,62, 2. Dambile (JAR) 19,82, 3. De Grasse (Kan.) 20,03.
1500 m: 1. Hocker (USA) 3:31,71, 2. Koech (Keňa) 3:31,84, 3. Nuguse (USA) 3:31,85.
3000 m: 1. Wolfe 7:27,43, 2. Blanks (oba USA) 7:27,92, 3. Myers (Austr.) 7:27,97.
400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 45,80 - světový rekord, 2. Warholm (Nor.) 46,69, 3. Nathaniel (Nig.) 47,50.
Dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 845, 2. Gayle 843, 3. Pinnock (oba Jam.) 833.
Koule: 1. Geist (USA) 22,53, 2. Campbell (Jam.) 22,22, 3. Fabbri (It.) 22,16.
Oštěp: 1. Pathirage (Srí Lanka) 92,07, 2. Peters (Gren.) 86,93, 3. Wegner (Pol.) 85,16.

Ženy:
100 m (-0,7 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,70, 2. Jeffersonová-Woodenová 10,70, 3. Richardsonová (obě USA) 10,97.
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:53,70, 2. Broedersová- Bolová (Niz.) 1:54,71, 3. Hunterová Bellová (Brit.) 1:55,03.
100 m př. (0,0 m/s): 1. Russellová (USA) 12,09 - světový rekord, 2. Amusanová (Nig.) 12,23, 3. Visserová (Niz.) 12,34.
400 m př.: 1. Cockrellová 52,13, 2. Muhammadová (obě USA) 53,16, 3. R. Claytonová (Jam.) 53,17.
3000 m př.: 1. Cherotichová 8:55,82, 2. Lemngoleová (obě Keňa) 8:55,94, 3. Chemutaiová (Ug.) 8:58,28.
Výška: 1. Olyslagersová (Austr.) 202, 2. Geraščenková (Ukr.) 200, 3. Vukovičová (Č. Hora) 198.

Další disciplíny:
Muži:
400 m: 1. Nakadžima (Jap.) 44,62, 2. Scotti (It.) 44,70, 3. James (Gren.) 44,83.
800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,76, 2. Sedžatí 1:41,83, 3. Múla (oba Alž.) 1:43,52.
110 m př. (-0,2 m/s): 1. Joseph (Švýc.) 13,11, 2. Cunningham (USA) 13,19, 3. Diessl (Rak.) 13,22.
Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 625, 2. Karalis (Řec.) 620, 3. Guttormsen (Nor.) 600.

Ženy:
200 m (-0,6 m/s): 1. Hoenkeová (Švýc.) 22,53, 2. Lewisová (Austr.) 22,66, 3. Bestuéová (Šp.) 22,74.
1500 m: 1. Cavalliová (It.) 4:03,27, 2. MacLeanová (USA) 4:03,57, 3. Garcíaová (Šp.) 4:03,86.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Weiden vs. SokolovHokej - - 27. 8. 2026:Weiden vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 2.30
  • 4.13
  • 2.50
Celta Vigo vs. OsasunaFotbal - 1. kolo - 27. 8. 2026:Celta Vigo vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 130.00
  • 10.00
  • 1.04
Brighton vs. TromsoFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:Brighton vs. Tromso //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 600.00
  • 600.00
Banja Luka vs. VíkingurFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:Banja Luka vs. Víkingur //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.02
  • 15.00
  • 250.00
Anderlecht vs. KajratFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:Anderlecht vs. Kajrat //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 400.00
  • 600.00
Rijeka vs. MidtjyllandFotbal - 4. předkolo - Play-off - 27. 8. 2026:Rijeka vs. Midtjylland //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 120.00
  • 20.00
  • 1.01
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Haaland je po velké proměně k nepoznání. Fanoušci podezřívali umělou inteligenci

Erling Haaland

Viking shodil svou pověstnou hřívu. Norský fotbalista Erling Haaland v neděli dopoledne zaskočil fanoušky, když ukázal nový sestřih. Dlouhé blonďaté vlasy jsou pryč, hvězda Manchesteru City se...

Mistryně světa čelí od kolegyně kritice za odvážné fotky. Vždyť dělá to samé, reaguje

Atletka Anastazja Kuśová

Juniorská mistryně světa v atletice Anastazja Kuśová se ocitla pod palbou kritiky bývalé polské sprinterky Anny Kiełbasińské. Té se nelíbí způsob, jakým si devatenáctiletá sportovkyně buduje image na...

Berger šokoval novou vizáží. Fanoušci si ho spletli s Pavlem Nedvědem

Bývalý fotbalista Patrik Berger

Dlouhé vlasy, oblek a návrat o několik desítek let zpět. Bývalý český fotbalový reprezentant Patrik Berger překvapil fanoušky výraznou proměnou. Na sociálních sítích se ukázal s pořádným hárem, které...

Menšík a Muchová vyhráli mix na US Open! V semifinále přežili mečboly, zvládli i finále

Jakub Menšík a Karolína Muchová s trofejí pro šampiony smíšené čtyřhry na US...

Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony – Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou! Česká dvojice ve finále udolala Flavia Cobolliho a Belindu Bencicovou 6:3, 1:6 a 10:6, předtím v...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

Plzeň - CZ Bělehrad 5:1 po prodl., senzační obrat. Oslabené hosty dorazil Krčík

Plzeňští hráči slaví gól v utkání s Crvenou zvezdou Bělehrad.

Plzeňští fotbalisté se postarali o prvotřídní senzaci. V domácí odvetě závěrečného předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad smazali tříbrankové manko a po výhře 5:1 (celkově 5:4) slaví...

27. srpna 2026  18:59,  aktualizováno  22:04

Překážkáři lámali v Curychu světové rekordy, slaví Dos Santos i Russellová

Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový...

Na mítinku atletické Diamantové ligy v Curychu padly hned dva překážkářské světové rekordy. Brazilec Alison dos Santos zaběhl 400 metrů překážek za 45,80, Američanka Masai Russellová zvládla...

27. srpna 2026  21:17,  aktualizováno  22:01

Hradec - Panathinaikos 1:2 po prodl., krutý konec po penaltě v závěru prodloužení

Aktualizujeme
Hradecký Daniel Horák v šanci v duelu s Panathinaikosem.

Bojovali, jenže neproměňovali šance. A tak bude královéhradecké fotbalisty vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy hodně mrzet. S řeckým Panathinaikosem dvakrát srovnali v nastavení, v odvetě...

27. srpna 2026  21:45,  aktualizováno  21:53

Volejbalistky uzavřely skupinu ME výhrou nad Bulharskem, v play off vyzvou Švédky

České volejbalistky nastupují k utkání s Bulharkami na mistrovství Evropy.

České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To dnes porazily 3:0 po setech 28:26, 25:19 a 25:19 a skupinu zakončily se čtyřmi vítězstvími z...

27. srpna 2026  21:09,  aktualizováno  21:51

Plzeň v Evropské lize 2026/27: Soupeři, program a výsledky, historie

Plzeňští fotbalisté slaví úvodní gól proti Zbrojovce.

Plzeňští fotbalisté vydřeli účast v ligové fázi Evropské ligy. Pod novým trenérem Radoslavem Kováčem otočili stav 0:3 z prvního utkání a Crvenou Zvezdu Bělehrad doma vyřadili po výsledku 5:1 v...

27. srpna 2026  21:49

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

Úvodní utkání české volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy v Brně proti...

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

27. srpna 2026  21:40

Jablonec v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky, soupeři

Martin Cedidla z Jablonce v souboji v zápase s Glasgow Rangers.

Fotbalisté Jablonce skvěle zvládli tři předkola Konferenční ligy a postoupili do ligové fáze. Teď čekají, jaké soupeře jim v pátek 28. srpna od 13:00 přisoudí los. V našem přehledu najdete informace...

27. srpna 2026  21:15

Jablonec - Rangers 1:0, 4:3 na pen., domácí jsou v Konferenční lize po vyřazení obra

Aktualizujeme
Jablonecký Jan Chramosta slaví rozhodující penaltu v zápase s Glasgow Rangers.

Nejdříve dotáhli jednogólové manko, vedli 1:0, dál tlačili, ale rozhodnout musely penalty. V nich jablonečtí fotbalisté dotáhli obrat proti skotským Rangers a po nerváku v závěrečném předkole si...

27. srpna 2026  20:40,  aktualizováno  20:49

6. etapa Vuelty 2026: Trasa, profil, hlavní favorité, kurzy

Tadej Pogačar při svém sólu ve čtvrté etapě Vuelty.

6. etapa Vuelty 2026 nabídne ve čtvrtek 27. srpna další mimořádně atraktivní podívanou. Na trase čeká peloton 176 kilometrů s převýšením přes 3 000 metrů. O vítězi rozhodne především extrémní...

27. srpna 2026  20:24

Los Ligy mistrů: Slavia má opět Arsenal, čeká ji také Bayern či Porto. Poletí do Baku

Los čtvrtého koše Ligy mistrů.

Slávističtí fotbalisté znají své soupeře v letošním ročníku Ligy mistrů. Představí se na hřišti Bayernu Mnichov, Porta, Fenerbahce a nováčka Sabah Baku z Ázerbájdžánu. Doma mají stejně jako před...

27. srpna 2026  17:05,  aktualizováno  19:43

Bukovská veze z MS horských kol medaili, ve Val di Sole vybojovala stříbro

Barbora Bukovská dojíždí ve Val di Sole na druhém místě.

Sedmnáctiletá česká cyklistka Barbora Bukovská získala na mistrovství světa horských kol v italském Val di Sole stříbro v závodě juniorek v cross country. Zvítězila Švýcarka Anja Grossmannová, bronz...

27. srpna 2026  11:49,  aktualizováno  19:33

Slavia v Lize mistrů 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Kapitán Slavie Lukáš Provod v obležení hráčů Arsenalu.

Fotbalisté Slavie si podruhé za sebou zahrají ligovou fázi Ligy mistrů a čekají je mimořádně atraktivní zápasy. Doma přivítají Arsenal, Aston Villu, Villarreal a Lens. Venku se představí na...

27. srpna 2026  19:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.