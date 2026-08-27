Překážkáři lámali v Curychu světové rekordy, slaví Dos Santos i Russellová

Švýcarka Audrey Werrová v běhu na 800 metrů opět útočila na světový rekord Jarmily Kratochvílové. Osobní maximum si před domácími fanoušky vylepšila o desetinu na 1:53,70, za historickým časem české atletky z roku 1983 zaostala o 42 setin.
Šestadvacetiletý Dos Santos sebral rekord Noru Karstenu Warholmovi, který byl před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu o 14 setin pomalejší. Sám Dos Santos, mistr světa z roku 2022, měl dosud osobní rekord 46,29. Warholm za ním v Curychu doběhl druhý se ztrátou 89 setin.
Russellová v naprostém bezvětří překonala dosavadní světový rekord Nigerijky Tobi Amusanové z roku 2022 o tři setiny. Rovněž Amusanová za ní skončila v curyšském závodu druhá v čase 12,23.
V tyči zdolali tři skokani šest metrů, ale o vítězi se rozhodovalo až mnohem výš. Emmanuil Karalis se na 620 cm dostal do vedení, avšak Armand Duplantis kontroval o pět centimetrů výše. Oba se pak marně pokoušeli o nový světový rekord 632 cm.
O neporazitelnost v aktuálním ročníku Diamantové ligy přišla slovenská překážkářka Emma Zapletalová. Mistryně Evropy na začátku cílové rovinky zakopla o překážku a doběhla až šestá, o vteřinu zvítězila Američanka Anna Cockrellová.
Odveta za nedělní mítink v Polsku se na stovce povedla olympijské šampionce Julien Alfredové ze Svaté Lucie. Ta v osobním rekordu 10,70 těsně porazila mistryni světa Melissu Jeffersonovou-Woodenovou z USA.
Ve výškařském sektoru kralovala Australanka Nicola Olyslagersová, která skočila 202 cm. Světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová zdolala jen 196 cm a skončila čtvrtá. Hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen doběhl na patnáctistovce pátý, triumfoval olympijský vítěz Američan Cole Hocker.
Mítink v Curychu byl čtrnáctou zastávkou letošní Diamantové ligy. Ta vyvrcholí dvoudenním finálovým podnikem v Bruselu, který se uskuteční 4. a 5. září.
Mítink atletické Diamantové ligy
Curych
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