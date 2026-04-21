Mezi pětadvaceti tisíci závodníky ze 120 zemí se v pondělí v Bostonu vyjímaly i některé známé tváře. Nejprestižnější maratonské klání si poprvé vyzkoušela i bývalá tenistka Barbora Strýcová, potřetí se účastnil bývalý hokejista Zdeno Chára. Kdo další z řad sportovců-nadšenců vyčníval?
„Neuvěřitelný zážitek. Jako fakt neskutečný!! Atmosféra, lidi u trati, fanoušci… Tohle vás prostě nese, když už nemůžete. Neskutečný to zažít na vlastní kůži,“ napsala po závodě na Instagram kapitánka tenistek v týmu pro BJK Cup.
Radost měla i z osobního maratonského rekordu 03:12:51. „Posledních 8 km bylo čistě o hlavě. Jela jsem už jen na vůli a v myšlenkách mi běžela jedna věta: ,Neříkej, že nechceš, když můžeš.’ Protože až budeš chtít, tak už třeba nebudeš moct. Tak nečekejte. Jděte si za tím, co chcete.“
Z náklonnosti k Bostonskému maratonu se na Instagramu vyznal po závodě i Chára. „Je to nejlepší maraton na světě. Díky těm davům a povzbuzování rodiny, přátel a fanoušků z celého světa. Je tam nejlepší a nejhlučnější atmosféra,“ napsal muž s 1 680 odehranými zápasy v základní části NHL.
Bývalý obránce Boston Bruins při své třetí účasti navíc zaběhl čas 03:18:00, čímž si o dvanáct minut posunul bostonský osobní rekord.
Slavný maraton si odškrtla i Chelsea Clintonová, jediný potomek prezidentského páru Billa a Hillary Clintonových.
Ve finiši ji čekali i oba rodiče. A mohli dceři gratulovat nejen k doběhu, ale i k velmi pěknému času 03:40:52.
Maraton si se svojí ženou vyzkoušel i bývalý hráč Boston Celtics v NBA Chris Herren.
Fotka ze závodu sice chybí, ale mezi účastníky byla i legendární astronautka Suni Williamsová, která jako první žena v historii pilotovala kosmickou loď.
Mezi americkými atletkami nejlepší formu ukázala Jess McClainová, která proťala pásku v čase 02:20:49.
O dvě minuty zaostala za touto ženou. Vítězná Keňanka Sharon Lokediová doběhla v čase 02:18:51.
A pohárem se pyšnil i její krajan John Korir, který se stal ve výkonu 02:01:52 absolutním vítězem. O minutu a 10 sekund navíc překonal traťový rekord krajana Geoffreyho Mutaie.
A zdravotničtí dobrovolníci měli plné ruce práce. Jejich pomoc v cíli potřebovala i Mia Matsunamiová.
