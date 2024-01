Legendární dálkař Beamon prodá v aukci olympijské zlato z Mexika 1968

Legendární dálkař Bob Beamon prodá zlatou medaili z olympijských her v Mexiku v roce 1968, kterou získal svým slavným „skokem do 21. století“. Sedmasedmdesátiletý Američan ji ve čtvrtek vydraží v aukční síni Christie’s v New Yorku. Agentura AFP s odkazem na odborníky uvedla, že by se medaile mohla prodat za 400 000 až 600 000 dolarů (13,7 milionu korun).