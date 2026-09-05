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Bizár na pražské Grand Prix. Keňan mířil za triumfem, jenže v závěru špatně odbočil

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  23:00

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Rodrique Kwizera dobíhá do cíle Birell Grand Prix Praha. | foto: ČTK

Grand Prix v běhu na 10 km v centru Prahy vyhrál favorizovaný Španěl Rodrigue Kwizera poté, co vedoucí Keňan Victor Kipruto v závěru závodu chybně odbočil. Kipruta zmátlo doprovodné vozidlo, které jelo před ním a pár desítek metrů před cílem sjíždělo z trati.

Kwizera jeho zaváhání využil a zvítězil v čase 27:15, jímž zaostal o 13 sekund za traťovým rekordem Keňana Geoffreyho Koeche. Těsně za rodákem z Burundi ve španělských barvách doběhl Keňan Owen Korir. Kipruto se musel spokojit s třetím místem a výkonem 27:19.

Nejlepším Čechem byl Damián Vích, který obsadil 17. místo v čase 29:12. Ke spokojenosti měl však daleko i proto, že oproti loňsku byl o 26 sekund pomalejší.

„Hned na startu jsme ztratili vodiče a do osmého kilometru jsem to táhl sám. Pak mi na chvíli pomohl Tomáš Křivda, ale celkově to bylo protrápené. Předvedený čas je, se vší úctou k ostatním běžcům, prostě slabota,“ řekl Vích v tiskové zprávě. „Musíme mířit na lepší časy, o minutu. Ale tentokrát to tam nebylo, nevím proč. Musím se zlepšit,“ dodal běžec, který se nově plánuje zaměřit na maraton.

Rodrique Kwizera dobíhá do cíle Birell Grand Prix Praha.

Mezi ženami potvrdila pozici současné domácí vytrvalecké jedničky Tereza Hrochová, jež doběhla desátá za 32:14. Za svým loňským výkonem, jímž stanovila tehdejší český rekord, v teplém počasí zaostala o 36 sekund.

„Jsem i nejsem spokojená. Ten čas je samozřejmě dobrý, ale loni to bylo výrazně lepší. Nespokojím se s málem, ale v kontextu maratonu a dalších událostí posledních dní musím být spokojena, že jsem vůbec běžela. A ten čas ve finále není špatný. Loni byl prostě lepší. I díky lepším podmínkám. Letos se to prostě nesešlo,“ uvedla Hrochová, která před necelými třemi týdny doběhla devátá v maratonu na mistrovství Evropy v Birminghamu.

Vítězkou se stala devatenáctiletá Etiopanka Chaltu Didaová v čase 30:03 a porazila o devět sekund svou sestru Robe.

Běžecký závod Birell Grand Prix Praha (10 km)

Muži: 1. Kwizera (Šp.) 27:15, 2. Korir 27:16, 3. Kipruto (oba Keňa) 27:19, ...17. Vích 29:12, 18. Křivda 29:21, 20. Vebr (všichni ČR) 29:57.

Ženy: 1. Ch. Didaová 30:03, 2. R. Didaová (obě Et.) 30:12, 3. Chelangatová (Keňa) 30:23, ...10. Hrochová 32:14, 14. Čepová 33:19, 17. Stýblová (všechny ČR) 34:00.

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