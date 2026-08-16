Medaile i ukradený FA Cup. Birmingham od pradávna dává lesk největším vítězstvím

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Markéta Plšková
  12:00

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Britka Amy Huntová po triumfu na dvoustovce slaví další zlatou medaili z ME v Birminghamu. | foto: AP

Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Trochu ve stínu od Alexander Stadium, který před čtyřmi lety získal nový oblek za dvě miliardy korun, stojí trojice atletů a čeká, až uslyší svá jména a dostanou medaile. A ne jen tak ledajaké. Cenné kovy pro mistrovství Evropy v Birminghamu mají mosazný střed, který se vyrábí právě ve druhém největším anglickém městě. Ve slavné čtvrti Jewellery Quarter.

Na nedaleké vlakové zastávce na ni odkazují plakáty a časová osa. Třeba v roce 2014 šperkařskou čtvrť v Birminghamu navštívil král Karel III. Ale její historie se píše už od 18. století. A úzce spojené jsou s ní také sportovní trofeje a poháry.

Kromě části letošních cenných kovů pro zdejší mistrovství Evropy v atletice dostali místní šperkaři zakázky třeba na medaile pro vítěze Premier League, pohár pro šampiona FA Cupu, olympijskou pochodeň či trofeje tenisového Wimbledonu.

Ano, slavný talíř Venus Rosewater Dish, který letos vyhrála Linda Nosková, vznikl už v 19. století právě v Birminghamu.

Je to pochopitelné, protože podoba dnešního tenisu, takzvaného „líného“, má historii rovněž v tomto britském městě.

Medaile pro vítěze Premier League spadaly 20 let do repertoáru Vaughton and Sons. Pochodeň pro hry v Londýně 1948 navrhl birminghamský designér.

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