V jejich kategorii vyčnívají především Adam Červinka s Emou Berkovou, kteří zazářili na juniorském mistrovství světa v Eugene. Na stýplařské trati doběhli shodně pátí a v sobotu by si měli podle předpokladů doběhnout pro tituly.
Červinka uspěl už loni, v prosinci se pak účastnil evropského šampionátu v Portugalsku, kde se mu přihodila kuriózní situace. V průběhu celého závodu se držel v elitní desítce, nakonec doběhl devátý, čímž se posral o nejlepší výsledek českého juniora.
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Mohl však dopadnout ještě líp. Do cíle totiž dorazil bez jedné tretry.
„Po nějakých 500 metrech jsem přišel o tretru. Ani nevím jak, udělal jsem krok a najednou byl bez ní,“ vzpomínal. „První dvě kola to ještě šlo, držel jsem se dobře i pozičně. V posledním už mě chodidlo fakt bolelo, cítil jsem, že se mi dělají puchýře a skoro jsem na nohu nemohl došlápnout.“
Letos tak bude pomýšlet ještě na lepší výsledek a už v Dřítči se může naladit.
Příkladem mu může být Kovář, kterému se na republikové úrovni v posledních letech daří. Na MČR nechyběl na stupních vítězů už od roku 2020, kdy byl stříbrný, od následující sezony vždy zvítězil.
Má tak na svém kontě pět titulů. A pokud v sobotu získá šestý, budou v historii šampionátu úspěšnější pouze Milan Kocourek s Vlastimilem Zwiefelhoferem, kteří posbírali sedm zlatých zápisů.
Mezi ženami bude chybět Tereza Hrochová, která se v Jihoafrické republice připravuje na prosincový maraton ve Valencii, kde by ráda bojovala o účast na olympiádě v Los Angeles. O to otevřenější je okruh favoritek na titul.