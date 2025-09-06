Hrochová na Grand Prix v Praze výrazně zlepšila český rekord na desítce

Tereza Hrochová zlepšila na Grand Prix v Praze vlastní český rekord v silničním běžeckém závodu na 10 km. Časem 31:38 minuty obsadila druhé místo za Francouzkou Alessií Zarbovou, která zvítězila výkonem 30:59. Česká olympionička překonala své dosavadní maximum z únorového závodu v Bad Füssingu o 28 sekund.

Česká běžkyně Tereza Hrochová v cíli pražské Grand Prix | foto: Vít ŠimánekČTK

Mezi muži vyhrál Damián Vích, který také útočil na svůj český rekord. V závěru ale tempo neudržel a výkonem 28:46 za ním zaostal o 25 sekund. Výrazně však vylepšil nejlepší český čas v historii závodu, který držel už od roku 1999 Pavel Faschingbauer výkonem 29:26.

S velkou ztrátou doběhl druhý další z favoritů Martin Zajíc. Hranici 30 minut pokořil i třetí Tomáš Křivda (29:38), stříbrný medailista v orientačním běhu na srpnových Světových hrách v Číně.

V předchozích letech dominovali Birell Grand Prix afričtí vytrvalci, kteří letos na startu chyběli. Na desetikilometrové trati v centru Prahy startovalo přes 7000 běžců.

Běžecký závod Birell Grand Prix v Praze

(10 km)

Muži: 1. Vích 28:46, 2. Zajíc 29:25, 3. Křivda 29:38, 4. Vebr 30:26, 5. Glonek 30:31, 6. Novák (všichni ČR) 30:54.

Ženy: 1. Zarbová (Fr.) 30:59, 2. Hrochová 31:38, 3. Stýblová (obě ČR) 33:14, 4. Kümpersová (Něm.) 33:39, 5. Čepová (ČR) 34:00, 6. Pejpková (SR) 34:51.

Hrochová na Grand Prix v Praze výrazně zlepšila český rekord na desítce

