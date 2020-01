Atletická federace chce zakázat "rekordní" maratonské boty

Problémem kontroverzních bot je jejich podrážka, v níž je vedle pěny uhlíková část, jež při každém kroku pomáhá běžcům k lepšímu odrazu. Podle deníku The Sun chystá WA úpravu pravidel týkající se šířky podrážky, jež by měla vést k zákazu modelu Vaporfly. Dosavadní regule hovoří jen vágně o tom, že by boty neměly poskytovat nefér výhodu a měly by být v rozumné míře dostupné. Nike Vaporfly se dají aktuálně koupit za zhruba 7000 korun.

Kipchoge loni 12. října ve Vídni zaběhl jako první člověk v historii maraton pod dvě hodiny. Jeho výkon 1:59:40 nicméně nebyl uznán jako oficiální světový rekord, neboť byl dosažen ve specifických podmínkách mimo jiné za pomoci 41 vodičů. O den později vyhrála Kosgeiová maraton v Chicagu v čase 2:14:04, kterým o minutu a 21 sekund pokořila šestnáct let starý světový rekord Britky Pauly Radcliffeové.