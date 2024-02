Štefela vyhrál Beskydskou laťku, znovu přeskočil 230 centimetrů

„Trenér si všiml, že mám krátký rozběh, že z toho 230 neskočím, tak jsme to posunuli o dva kroky dál a podívejte, už dvakrát 230 v této sezoně,“ vysvětloval Štefela své zlepšení v rozhovoru na ploše bezprostředně po vítězství.

Vítěznou výšku skočil na druhý pokus a bude mít nyní 230 cm zapsaných i v mezinárodních statistikách, neboť veřejné závody ve Stromovce nebyly součástí kalendáře Evropské atletiky. Hranici 230 cm letos překonal bývalý mistr Evropy do 23 let jako první český výškař od roku 2015, kdy se to povedlo jeho trenérovi Bábovi. S jistým vítězstvím v mítinku se Štefela ještě neúspěšně pokoušel o ostrý olympijský limit 233 cm.

Na stupně vítězů českého skokana doprovodili Američan Shelby McEwen a Němec Tobias Potye, kteří zapsali 227 cm. Soutěž žen vyhrála Řekyně Tatiana Gusinová za 190 cm.

Dalším výškařským mítinkem stříbrné kategorie World Indoor Tour bude v sobotu Hustopečské skákání.