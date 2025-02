Štefela zazářil na Beskydské laťce, vyrovnal si osobní rekord

Štefela je mistrem Evropy v kategorii do 22 let, skákal už ve finále seniorského ME, halového MS i olympijských her. V třinecké hale zaváhal jen na 224 cm, další dvě výšky zvládl napoprvé a zajistil si vítězství. Tři pokusy o vylepšení osobního rekordu na 234 cm mu už nevyšly.

Druhý za ním skončil bronzový muž z loňského ME v Římě Oleh Doroščuk. Soutěž žen vyhrála výkonem 193 cm jeho ukrajinská krajanka Kateryna Tabašnyková, Michaela Hrubá zdolala 184 cm a obsadila čtvrté místo.