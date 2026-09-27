Běžela za světovým rekordem, ale přišlo zranění. I tak Assefaová v Berlíně vládla

Assefaová v obklopení vodičů bezpečně mířila k pokoření výkonu Keňanky Ruth Chepngetichové, která od předloňského závodu v Chicagu vévodí historickým tabulkám časem 2:09:56.
Zhruba dva kilometry před cílem ale vicemistryně světa a stříbrná olympijská medailistka začala kulhat na pravou nohu a šance na rekordní zápis se rozplynula.
I tak se zařadila na třetí místo v tabulkách všech dob, rychleji běžela vedle Chepngetichové už jenom jiná Etiopanka Fotyen Tesfayová letos v Barceloně (2:10:51).
Assefaová navázala na vítězství z let 2022 a 2023, před třemi lety se v Berlíně stala světovou rekordmankou časem 2:11:53. I s ním jí patřilo dosud třetí místo v historickém pořadí.
Závod vyhrála s téměř šestiminutovým náskokem před krajankou Bedatu Hirpaovou, na třetím místě doběhla další etiopská závodnice Dera Didaová.
Adola poprvé v kariéře pokořil hranici dvou hodin a tří minut a zařadil se na 13. místo v historických tabulkách. O 29 sekund pomalejší byl krajan Gemechu Diriba, třetí skončil Gabriel Geay z Tanzanie (2:03:59). Kvůli zranění nebyl na startu keňský světový rekordman Sebastian Sawe.
Berlínský maraton:
Muži: 1. Adola 2:02:50, 2. Diriba (oba Et.) 2:03:19, 3. Geay (Tanz.) 2:03:59.
Ženy: 1. Assefaová 2:11:04, 2. Hirpaová 2:16:53, 3. Didaová (všechny Et.) 2:16:55.