Dvojitý etiopský triumf. Berlínský maraton ovládli Mengesha a Ketemaová

Výsledky Berlínského maratonu Muži: 1. Mengesha (Et.) 2:03:17, 2. Kotut (Keňa) 2:03:22, 3. Alew (Et.) 2:03:31 Ženy: 1. Ketemaová 2:16:42, 2. Fikirová 2:18:48, 3. Mulatieová (všechny Et.) 2:19:00.