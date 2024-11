Vrazi ugandského běžce Kiplagata mají prožít ve vězení 35 let

Vrazi ugandského běžce Benjamina Kiplagata půjdou na 35 let do vězení. Rozhodl o tom soud v keňské metropoli Nairobi, který je potrestal za to, že na konci prosince 2023 společně ubodali specialistu na 3000 metrů překážek.