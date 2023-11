Sobotní běh ve Zlíně uctí památku trenéra a věčného optimisty Nožičky

„Doufám, že akce bude pěkná a uděláme pořádný virvál,“ řekl šestadvacetiletý Jakub Nožička. „Z vlastní iniciativy budu rozdávat medaile s tátovou podobiznou a trička s názvem jeho starého týmu Milda sprintteam, čímž se odlišíme od ostatních účastníků. Moc děkuji vedení organizace Běhy Zlín, které nás podpořilo, jinak by nebylo možné to uspořádat.“

Zlínský rodák Milan Nožička běhal za Jiskru Otrokovice a AK PSK Zlín, specializoval se na sprinterské tratě. Zkraje devadesátých let minulého století přesedlal na trenéřinu, v roce 1996 se stal vedoucím trenérem Centra talentované mládeže Zlín, posledních šest let byl členem SSK Vítkovice.

„Vedl plno běžců, skoro každý rok měl tři až pět mistrů republiky jak v hale, tak venku. Přišlo mi to velmi nedoceněné, takoví trenéři běžně mívají svoje centra. Táta to ovšem pojal vášnivě, s láskou a pro dobrou věc. Nikdy za to ani moc nechtěl,“ vzpomíná Jakub Nožička.

On sám také běhá, ale na rozdíl od svého otce je vytrvalcem. „Děti, které táta vedl, brával i na dovolenou, aby se jim věnoval ještě více. Žil tím. A já mu to nikdy nezazlíval. Rád bych se někdy dostal na podobnou úroveň, abych dětem předával a vštěpoval dobré hodnoty do osobního života jako on.“

Nejznámější Nožičkovou svěřenkyní byla úspěšná sprinterka Erika Suchovská, která pod jeho vedením běžela finále dvoustovky na mistrovství Evropy 1998 či semifinále halového světového šampionátu 1999. Jak v nekrologu připomíná Atletický klub Zlín, připravoval také Pavla Bureše, Jaroslava Šmotka, Martinu Černochovou nebo Karolínu Maňasovou.

Uctít Nožičkovu památku se chystá plno sportovců z celé Moravy. Například Jakub Bruck, přední světový a český tanečník.

„Je můj dobrý kamarád, také jsem profesionálně tancoval,“ svěřil se Jakub Nožička, který teď pracuje jako barber, je model a trenér, věnuje se i bojovým sportů.

I proto pozval rovněž mistra světa v kickboxu Roberta Býčka. A také ikony běhu (nejen) v Česku a ve Zlínském kraji Petra a Filipa Vabrouškovy, atletické reprezentanty Jaroslava Šmotka a Petra Bartůňka, Slováky Nicolase Vojtáše a Adama Oscara Běloše, které Nožička trénoval stejně jako Caseyho Longa či Jaroslava Filáka.

„Poběží i můj malý bratr Milan, ve třinácti letech vyhrál mistrovství Moravy pouze s jedním tréninkem týdně. I jeho tatínek vedl,“ prozradil organizátor „závodu v závodu“. Na startu nebude chybět ani paraatlet Ondřej Bartošek, který se pod Nožičkovou taktovkou dostal do světové špičky.