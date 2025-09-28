Zajíc vyhrál popáté za sebou tradiční Běchovice, ženský titul má poprvé Stýblová

Mezi ženami získala český titul poprvé Bára Stýblová. Při neúčasti šampionky posledních dvou ročníků Terezy Hrochové zvítězila výkonem 34:17 o 16 sekund před českou rekordmankou na patnáctistovce Kristiinou Sasínek Mäki, která se v Běchovicích postavila na start po 13 letech.
Stýblová využila absence nejen Hrochové, ale i další přední české vytrvalkyně Moiry Stewartové a vylepšila si předloňské druhé místo. Nové maximum má i finalistka olympijských her v Tokiu Sasínek Mäki, v letech 2011 a 2012 skončila třetí.
Druhý za králem posledních pěti ročníků Běchovic Zajícem doběhl Viktor Šinágl v čase 30:58. Třetí byli Matěj Zima (31:03) a Tereza Novotná (35:11).
Běchovice-Praha
mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km:
Muži: 1. Zajíc (Univerzita Brno) 30:26, 2. Šinágl (Olymp Praha) 30:58, 3. Zima (Lokomotiva Trutnov) 31:03.