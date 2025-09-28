Zajíc vyhrál popáté za sebou tradiční Běchovice, ženský titul má poprvé Stýblová

  13:52
Martin Zajíc vyhrál již popáté za sebou mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. Po loňském osobním tamním rekordu 30:01 dnes zvítězil na kopcovité trati z Běchovic do Prahy v čase 30:26 minuty.
Závod Běchovice - Praha, mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km. Vítěz Martin Zajíc. | foto: ČTK

Mezi ženami získala český titul poprvé Bára Stýblová. Při neúčasti šampionky posledních dvou ročníků Terezy Hrochové zvítězila výkonem 34:17 o 16 sekund před českou rekordmankou na patnáctistovce Kristiinou Sasínek Mäki, která se v Běchovicích postavila na start po 13 letech.

Závod Běchovice - Praha, mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km.. Vítězka Bára Stýblová.

Stýblová využila absence nejen Hrochové, ale i další přední české vytrvalkyně Moiry Stewartové a vylepšila si předloňské druhé místo. Nové maximum má i finalistka olympijských her v Tokiu Sasínek Mäki, v letech 2011 a 2012 skončila třetí.

Druhý za králem posledních pěti ročníků Běchovic Zajícem doběhl Viktor Šinágl v čase 30:58. Třetí byli Matěj Zima (31:03) a Tereza Novotná (35:11).

Běchovice-Praha

mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km:

Muži: 1. Zajíc (Univerzita Brno) 30:26, 2. Šinágl (Olymp Praha) 30:58, 3. Zima (Lokomotiva Trutnov) 31:03.
Ženy: 1. Stýblová 34:17, 2. Sasínek Mäki (obě Olymp Praha) 34:33, 3. Novotná (Olymp Brno) 35:11.

28. září 2025  13:52

