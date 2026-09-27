Běchovice si podmanila Hrochová v rekordním čase, mužům kraloval Vích

Devátá maratonkyně letošního mistrovství Evropy Hrochová se hned po startu vydala do čela a neměla konkurenci. Svůj zatím nejlepší zdejší výkon z vítězného roku 2024 zlepšila o 42 sekund a pokořila o 13 sekund nejrychlejší čas závodu všech dob, který od roku 2023 držela Keňanka Glorius Jepkiruiová.
Na startu nakonec chyběla obhájkyně titulu Bára Stýblová. Za Hrochovou doběhla s odstupem minuty a 18 sekund neohroženě na druhém místě Michaela Čepová. Bronz brala Vendula Šoukalová (35:53).
V mužském závodě se Vích, který Běchovice běžel jen v roce 2016 jako junior, odpoutal od soupeřů po prvním kilometru. Podobně jako Hrochová neměl konkurenci. I kvůli tomu, že vítěz posledních pěti ročníků Běchovic Martin Zajíc v neděli místo útoku na šestý triumf plnil roli vodiče na maratonu v Berlíně.
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Vích se blýskl časem pod 30 minut, který z Čechů předvedl na této trati naposledy Jan Pešava v roce 1997. „Vyhrál jsem, takže jsem spokojený. Běchovice se většinou běhají spíš na tu výhru než na nějaké časy,“ poznamenal běžec, který přechází z dráhy na silnici a míří k jarnímu maratonu.
Pro stříbro si s odstupem 36 sekund doběhl Jáchym Kovář. O dalších 23 sekund zpět byl bronzový Patrik Vebr.
Běchovice – Praha
mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km
Muži: 1. Vích (Dukla Praha) 29:51, 2. Kovář (TEPO Kladno) 30:27, 3. Vebr (Škoda Plzeň) 30:50.
Ženy: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 32:28, 2. Čepová (Hradec Králové) 33:46, 3. Šoukalová (Olymp Brno) 35:53.