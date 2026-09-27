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Běchovice si podmanila Hrochová v rekordním čase, mužům kraloval Vích

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  12:30

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Mezi ženami ovládla 130. ročník Běchovic Tereza Hrochová v novém traťovém rekordu. | foto: ČTK

Tereza Hrochová vyhrála tradiční závod z Běchovic do Prahy a domácí šampionát v silničním běhu na 10 kilometrů ozdobila traťovým rekordem 32:28. Napříč různými disciplínami získala 23. národní titul. Mužskému závodu při prvním seniorském startu kraloval Damián Vích, jenž výkonem 29:51 zaběhl na této trati první český čas pod 30 minut od roku 1997.

Devátá maratonkyně letošního mistrovství Evropy Hrochová se hned po startu vydala do čela a neměla konkurenci. Svůj zatím nejlepší zdejší výkon z vítězného roku 2024 zlepšila o 42 sekund a pokořila o 13 sekund nejrychlejší čas závodu všech dob, který od roku 2023 držela Keňanka Glorius Jepkiruiová.

Na startu nakonec chyběla obhájkyně titulu Bára Stýblová. Za Hrochovou doběhla s odstupem minuty a 18 sekund neohroženě na druhém místě Michaela Čepová. Bronz brala Vendula Šoukalová (35:53).

V mužském závodě se Vích, který Běchovice běžel jen v roce 2016 jako junior, odpoutal od soupeřů po prvním kilometru. Podobně jako Hrochová neměl konkurenci. I kvůli tomu, že vítěz posledních pěti ročníků Běchovic Martin Zajíc v neděli místo útoku na šestý triumf plnil roli vodiče na maratonu v Berlíně.

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Vích se blýskl časem pod 30 minut, který z Čechů předvedl na této trati naposledy Jan Pešava v roce 1997. „Vyhrál jsem, takže jsem spokojený. Běchovice se většinou běhají spíš na tu výhru než na nějaké časy,“ poznamenal běžec, který přechází z dráhy na silnici a míří k jarnímu maratonu.

Pro stříbro si s odstupem 36 sekund doběhl Jáchym Kovář. O dalších 23 sekund zpět byl bronzový Patrik Vebr.

Běchovice – Praha

mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km

Muži: 1. Vích (Dukla Praha) 29:51, 2. Kovář (TEPO Kladno) 30:27, 3. Vebr (Škoda Plzeň) 30:50.

Ženy: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 32:28, 2. Čepová (Hradec Králové) 33:46, 3. Šoukalová (Olymp Brno) 35:53.

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