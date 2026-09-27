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Běchovický rekord padl. Teď dovolená a pak ještě zúročit formu? přemítá Hrochová

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  15:10
Tereza Hrochová v cíli 130. ročníku Běchovického běhu jako jeho jasná vítězka.

Tereza Hrochová v cíli 130. ročníku Běchovického běhu jako jeho jasná vítězka. | foto: ČTK

Mezi ženami ovládla 130. ročník Běchovic Tereza Hrochová v novém traťovém...
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Už během úvodních kilometrů se odpoutala od všech soupeřek a vydala se do sólového úniku. Že si tentokrát nemohla vypomoct s mužskými běžci? Výkonu Terezy Hrochové to nijak neublížilo. Vždyť desetikilometrové klání Běchovice–Praha ovládla v nejrychlejším ženském čase jeho stotřicetileté historie – 32:28 minuty!

Takový byl váš cíl?
Ohledně času jsem neměla nějaká očekávání. Ale vzhledem k tomu, že jsem pod 33 minut běžela desítku i minulý týden při půlmaratonu v Ústí, tak jsem si říkala, že to nereálné není. Ale taky jsem věděla, že mám za sebou dlouhou sezonu a může se stát cokoliv…

Kdy jste si řekla, že běžíte na rekord?
Bohužel auto s časem jelo dost daleko přede mnou, tak jsem na čas moc neviděla. Ale občas vidět byl. Takže jsem v závěru věděla, že na něj běžím.

Je při závodě prostor podívat se na hodinky, jak rychle běžíte?
Většinou na ně koukám, ale tady jsem řešila spíš náskok na holky za mnou, aby bylo vítězství pojištěné. Už na pětce jsem naštěstí slyšela, že mám náskok hodně velký. Takže dobré. Ale i tak jsem na hodinky koukla asi jen jednou.

Běchovice si podmanila Hrochová v rekordním čase, mužům kraloval Vích

Jaké bylo běžet prakticky celý závod sólo?
Běžné to není. Loni byly na Běchovicích mužské a ženské kategorie poprvé oddělené, to jsem tu nebyla, takže jsem tady takto běžela poprvé. Bylo to jiné a trošku náročnější. Když běžíme s kluky, tak když zafouká, máte se za koho schovat. Naštěstí tentokrát nefoukalo, nebo ne tak výrazně, že by mě to ovlivňovalo.

I jinak vám počasí sedělo?
Mohlo být trochu chladněji. Já teplo vůbec ráda nemám. Proto jsem si vzala i speciální čelenku. Je v ní nachlazený kámen a dost pomáhá. Takže nakonec v pohodě.

Jak vám sedí pro mnohé obávaný kopec „Hrdlořezák“?
Mně paradoxně nevadí. Spíš nemám ráda úsek za ním, kdy přijde dlouhá, táhlá rádoby rovina. Nicméně vede mírně do kopce. Hrdlořezák je hezké zpříjemnění tratě. I když je na druhou stranu škoda, že když jde zároveň o mistrovství republiky, tak kvůli němu není trať rychlá a nedají se sbírat body do rankingu.

Tereza Hrochová vyhrála ústecký půlmaraton 2026 v novém českém rekordu závodu.

Minulou sobotu jste běžela (a vyhrála) půlmaraton v Ústí nad Labem. Cítila jste ho v nohách?
Ani ne. Půlmaratony a desítky se dají běhat pravidelně. Maraton ne, ten člověka odrovná nadlouho. Ale od půlmaratonu níž jste za týden zregenerovaní a je to v pohodě.

Nejen časový rekord

V roce 1982 se Běchovic zúčastnilo 3552 běžců. Letos si organizátoři vysnili, že by při 130. ročníku závodu tento rekord překonali. Což se podařilo! Klání bylo dopředu vyprodané, do cíle se nakonec dostalo přes 4000 běžců. Běchovice 2026 tak psaly historii.

Co jste v týdnu dělala?
Obvykle bych si dala jeden dva těžší tréninky a pak měla volnější program. Tenhle týden se to ale moc nesešlo. Naplánovaný kratší trénink jsem nakonec dala jinak a běžela ho v kratších úsecích, čímž byl ale zase výrazně rychlejší. Nakonec to dopadlo dobře.

Budete chtít ještě někde zúročit formu?
Zítra hned odlétám k moři na rodinnou pseudodovolenou – bude totiž i trochu soustředění. Po ní možná ještě někde vyběhnu.

V dlouhodobějším horizontu se zase chystáte na nějakou rychlou trať a útočit na česká maxima?
Měla bych startovat ve Valencii na maratonu. Zatím to tedy nemám černé na bílém, tak uvidíme. Ale ráda bych startovala. Doufejme, že to vyjde.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Litva vs. ÁzerbájdžánFotbal - Skupina 2 - 27. 9. 2026:Litva vs. Ázerbájdžán //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 2.40
  • 3.70
Česko vs. SlovinskoHázená - - 27. 9. 2026:Česko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
Živě11:10
  • 1.65
  • 5.60
  • 3.00
Polanka n/O vs. Frýdek-MístekFotbal - 9. kolo - 27. 9. 2026:Polanka n/O vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.62
  • 4.18
  • 1.40
Č. Budějovice vs. LitvínovHokej - 5. kolo - 27. 9. 2026:Č. Budějovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:00
  • 2.15
  • 4.04
  • 2.86
Kladno vs. OlomoucHokej - 5. kolo - 27. 9. 2026:Kladno vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:00
  • 1.75
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