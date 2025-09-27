- Závod Běchovice – Praha je nejstarším nepřerušeným běžeckým závodem v Evropě. 128 let jeho trvání nepřerušily ani dvě světové války!
- Běžecký závod z Běchovic do Prahy je oficiálním mistrovstvím ČR v silničním běhu na 10 km.
- Populární je mezi profesionálními běžci i amatéry.
- 129. ročník závodu Běchovice - Praha bude mít opět start na 13. kilometru ulice Českobrodské v Běchovicích, cíl je na křižovatce ulic Hartigova a Za Žižkovskou vozovnou v Praze 3.
- Vítěz i vítězka dostanou prémii 10 000 Kč. Je možné se také přihlásit do týmové soutěže (minimálně 4 běžci).
Program 129. ročníku závodu Běchovice – Praha:
|Čas
|Akce
|11:05
|Start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (ženy)
|11:15
|Start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (muži)
|11:20
|Start kategorie muži 70+ a ženy 60+
|11:30
|Start 1. vlny veřejného běhu
|11:40
|Start 2. vlny veřejného běhu
|11:50
|Start 3. vlny veřejného běhu
|13:00
|Vyhlášení Mistrovství ČR
|14:00
|Vyhlášení veřejného běhu
Další zajímavosti:
- Délka trati: 10 031 metrů
- Převýšení: 103 metrů
- Čas 1. vítěze: 39:03 (Jakub Wolf, 1897)
- Český rekord: 28:35,2 (Vlastimil Zwiefelhofer, 1975)
- Absolutní rekord trati: 28:33 (Laban Chege, 1996)
- Nejvíce vítězství - muži: 7 (Róbert Štefko, 1991–2008)
- Nejvíce vítězství - ženy: 11 (Petra Drajzajtlová-Kamínková, 1999-2009)
- Nejvíce účastí: 61 (Vladimír Kříž)
Kde sledovat závod Běchovice – Praha 2025:
Přenos ze závodu poběží na facebookové stránce Běchovice-Praha. Záznam by měl být k dispozici na stanici ČT Sport.
Výsledky hlavních kategorií:
|#
|Jméno (ročník)
|Klub
|Čas
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|#
|Jméno (ročník)
|Klub
|Čas
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
Jak to dopadlo loni? Výsledky ročníku 2024:
Loni ovládla tradiční závod Tereza Hrochová v českém traťovém rekordu 33:12 minuty. V souboji olympioniček z Paříže porazila o šestnáct sekund Moiru Stewartovou. Mezi muži získal čtvrtý titul za sebou Martin Zajíc, tentokrát v čase 30:01.
|#
|Jméno (ročník)
|Klub
|Čas
|1
|Martin Zajíc (2000)
|VSK Univerzita Brno
|30:01
|2
|René Sasyn (2000)
|TJ Dukla Praha
|30:53
|3
|Vít Pavlišta (1985)
|AC Slovan Liberec
|30:57
|4
|Viktor Šinágl (1997)
|PSK Olymp Praha
|31:16
|5
|Vojtěch Novák (2002)
|VSK Univerzita Brno
|31:52
|6
|Jakub Gionek (1996)
|PSK Olymp Praha
|32:03
|7
|Tomáš Křivohlávek (1995)
|TJ Šumperk
|32:11
|8
|Marek Krišica (2002)
|TJ TŽ Třinec
|32:20
|9
|Tomáš Kožák (2002)
|SC Start Karlovy Vary
|32:22
|10
|Jiří Homoláč (1990)
|VSK Univerzita Brno
|32:24
|Jméno (ročník)
|Klub
|Čas
|Tereza Hrochová (1996)
|AK ŠKODA Plzeň
|00:33:10
|Moira Stewartová (1995)
|Spartak Praha 4
|00:33:27
|Tereza Zimovjanová (1995)
|AK Olymp Brno
|00:34:03
|Iva Gieselová (2004)
|TJ Šumperk
|00:35:26
|Švestková Stružková H. (1983)
|Atletický klub Račí údolí
|00:36:07
|Lucie Sekanová (1989)
|PSK Olymp Praha
|00:36:11
|Anna Málková (2001)
|Univerzitní sportovní klub P
|00:36:13
|Klára Mirvaldová (1993)
|TJ VTŽ Chomutov
|00:36:14
|Adéla Vetchá (1991)
|Atletický klub ISCAREX Če
|00:36:28
|Hana Homolková (1996)
|AK ŠKODA Plzeň
|00:36:32