Legendární běžecký závod z Běchovic do Prahy je znovu tady. Koná se 28. září 2025 a zúčastní se jednotlivci i týmy. V neděli dopoledne odstartuje už 129. ročník. Zajímavosti, program i výsledky závodů najdete v přehledném textu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: atletika.cz

  • Závod Běchovice – Praha je nejstarším nepřerušeným běžeckým závodem v Evropě. 128 let jeho trvání nepřerušily ani dvě světové války!
  • Běžecký závod z Běchovic do Prahy je oficiálním mistrovstvím ČR v silničním běhu na 10 km.
  • Populární je mezi profesionálními běžci i amatéry.
  • 129. ročník závodu Běchovice - Praha bude mít opět start na 13. kilometru ulice Českobrodské v Běchovicích, cíl je na křižovatce ulic Hartigova a Za Žižkovskou vozovnou v Praze 3.
  • Vítěz i vítězka dostanou prémii 10 000 Kč. Je možné se také přihlásit do týmové soutěže (minimálně 4 běžci).

Hejnová či Šebrle v retro dresu. Štafeta v Běchovicích přivítá speciální sestavu

Program 129. ročníku závodu Běchovice – Praha:

ČasAkce
11:05Start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (ženy)
11:15Start Mistrovství ČR v silničním běhu na 10 km (muži)
11:20Start kategorie muži 70+ a ženy 60+
11:30Start 1. vlny veřejného běhu
11:40Start 2. vlny veřejného běhu
11:50Start 3. vlny veřejného běhu
13:00Vyhlášení Mistrovství ČR
14:00Vyhlášení veřejného běhu

Další zajímavosti:

    • 1. ročník závodu: 1897
  • Délka trati: 10 031 metrů
  • Převýšení: 103 metrů
  • Čas 1. vítěze: 39:03 (Jakub Wolf, 1897)
  • Český rekord: 28:35,2 (Vlastimil Zwiefelhofer, 1975)
  • Absolutní rekord trati: 28:33 (Laban Chege, 1996)
  • Nejvíce vítězství - muži: 7 (Róbert Štefko, 1991–2008)
  • Nejvíce vítězství - ženy: 11 (Petra Drajzajtlová-Kamínková, 1999-2009)
  • Nejvíce účastí: 61 (Vladimír Kříž)

Kde sledovat závod Běchovice – Praha 2025:

Přenos ze závodu poběží na facebookové stránce Běchovice-Praha. Záznam by měl být k dispozici na stanici ČT Sport.

Výsledky hlavních kategorií:

#Jméno (ročník)KlubČas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
#Jméno (ročník)KlubČas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Jak to dopadlo loni? Výsledky ročníku 2024:

Loni ovládla tradiční závod Tereza Hrochová v českém traťovém rekordu 33:12 minuty. V souboji olympioniček z Paříže porazila o šestnáct sekund Moiru Stewartovou. Mezi muži získal čtvrtý titul za sebou Martin Zajíc, tentokrát v čase 30:01.

Hrochová opět vyhrála Běchovice, navíc v nejlepším českém čase. Obhájil i Zajíc
#Jméno (ročník)KlubČas
1Martin Zajíc (2000)VSK Univerzita Brno30:01
2René Sasyn (2000)TJ Dukla Praha30:53
3Vít Pavlišta (1985)AC Slovan Liberec30:57
4Viktor Šinágl (1997)PSK Olymp Praha31:16
5Vojtěch Novák (2002)VSK Univerzita Brno31:52
6Jakub Gionek (1996)PSK Olymp Praha32:03
7Tomáš Křivohlávek (1995)TJ Šumperk32:11
8Marek Krišica (2002)TJ TŽ Třinec32:20
9Tomáš Kožák (2002)SC Start Karlovy Vary32:22
10Jiří Homoláč (1990)VSK Univerzita Brno32:24
Jméno (ročník)KlubČas
Tereza Hrochová (1996)AK ŠKODA Plzeň00:33:10
Moira Stewartová (1995)Spartak Praha 400:33:27
Tereza Zimovjanová (1995)AK Olymp Brno00:34:03
Iva Gieselová (2004)TJ Šumperk00:35:26
Švestková Stružková H. (1983)Atletický klub Račí údolí00:36:07
Lucie Sekanová (1989)PSK Olymp Praha00:36:11
Anna Málková (2001)Univerzitní sportovní klub P00:36:13
Klára Mirvaldová (1993)TJ VTŽ Chomutov00:36:14
Adéla Vetchá (1991)Atletický klub ISCAREX Če00:36:28
Hana Homolková (1996)AK ŠKODA Plzeň00:36:32



