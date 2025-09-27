Do závodu totiž vyběhne čtveřice složena z předsedy Českého atletického svazu Libora Varhaníka, světové rekordmanky v hodu oštěpem Barbory Špotákové, olympijského vítěze v desetiboji Romana Šebrleho a dvojnásobné mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzany Hejnové.
Jejich účast však bude ještě speciálnější.
Na trať se nevydají jen tak v ledajakém sportovním oblečení. Celou dobu je bude zdobit retro dres, kterým se v minulém století pyšnil jeden z veleúspěšných běžců.
„Dres, ve kterém se štafeta postaví na start, byl přímo inspirován trikotem, v němž běhal třeba Antonín Kejha. Závodník, jenž Běchovice vyhrál ještě před první světovou válkou a i po ní,“ stojí v instagramovém videu, kde členové štafety dresy přebírají.
Právě motiv retro dresů je i připomínkou toho, že se příští rok uskuteční jubilejní 130. ročník tohoto závodu, jehož registrace se spustí bezprostředně po skončení letošní akce.
„Závod Běchovice – Praha je skutečný světový unikát už jen tím, že nebyl od roku 1897 ani jednou přerušen – ani za žádné světové války, ani za komunismu, ani za covidu. Máme k tomu ohromnou úctu a chceme jednak motivovat v pokračování závodu, ale zároveň hledáme i další atraktivní prvky pro účastníky, jako jsou právě štafety,“ zmiňuje předseda svazu Varhaník.
Kromě jednotlivců se tak závodu mohou účastnit třeba party kamarádů či rodiny s dětmi. „Menší děti mohou běžet jeden až dva kilometry a zbytek závodu doběhnou rodiče. Tím se závod stane dostupným pro každého.“
A jak si Varhaník, který na trať vyběhne jako první, vybíral svou sestavu do štafety?
„Chtěl jsem běžet s lidmi, kteří ve svém sportovním odvětví něco dokázali a zároveň mají s Českým atletickým svazem pořád vztah. Bára Špotáková není jen olympijská vítězka v hodu oštěpem, ale i místopředsedkyně svazu. Zuzka Hejnová není jen mistryní světa v běhu přes překážky, ale má na svazu na starosti sprinty. A Roman Šebrle není jen olympijský vítěz v desetiboji, ale účastnil se mistrovství světa v Tokiu i jako trenér.“
Celá čtveřici se na nedělní start těší. Pro Hejnovou, která dříve zářila na atletickém oválu, je silniční závod novinkou.
„Nikdy jsem ho nezažila, vždycky jsem byla atletka na dráze, o to víc se těším. A ty krásné retro dresy to jen podtrhují,“ líčí. „Tyhle hromadné akce mají vždy skvělou atmosféru, jsem ráda, že můžu být aspoň malou součástí. Štafety jsou určitě skvělý nápad, aby se závod otevřel i lidem, kteří si sami na deset kilometrů netroufnou. I pro mě by to bylo náročné, takže jsem ráda, že to napoprvé nemusím dát celé.“
V příštím roce by se na trať legendární závodu stříbrná olympijská medailistka z Londýna ráda vrátila. „Rodinnou štafetu dohromady asi nedám, syn je hodně malý. Ale je i možné, že se vyhecuju sama. K tomu bych ale opravdu musela přistoupit zodpovědně, upnout se na to jako na jasný cíl a začít cíleně trénovat, abych zaběhla slušně. Vadilo by mi, kdybych nepodala výkon, jaký bych chtěla.“
Nahecuje se určitě i na letošní ročník, už 129. v pořadí.