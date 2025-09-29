Tělo řeklo: Dost. Místo běchovického triumfu Johanová skončila v péči lékařů

Patří k velkým talentům české atletiky. Na srpnovém juniorském mistrovství světa v Tampere sedmnáctiletá Jana Johanová běžela finále závodů na tři i pět kilometrů, na delší distanci skončila čtvrtá. Už se nicméně prosazuje i mezi dospělými. V neděli na tradičním desetikilometrovém klání Běchovice–Praha usilovala o domácí titul. Nezvyklým způsobem o něj ale přišla.
Jana Johanová na závodě Běchovice-Praha

Jana Johanová na závodě Běchovice-Praha | foto: ČAS - Martin Edlman

Prakticky od začátku za to Johanová vzala a nasadila ostré tempo.

První kilometr závodnice ještě běžely v chumlu, jenže pak se pole začalo trhat. Dokonce i později vítězná Barbora Stýblová uznala: „Čekala jsem, že za to vezme. Chvíli jsem s ní držela. Ale pak mi to přišlo hodně rychlé, tak jsem se držela trochu zpátky.“

Johanová se pustila do trháku. Osamoceně zdolala i obávaný Hrdlořezský kopec a zdálo, že si běží pro jasné prvenství. Tím by se stala jednou z vůbec nejmladších vítězek ve 129leté historii klání.

Jenže výraz v její tváři postupně značil, že jí docházejí síly, tempo klesalo.

Zajíc vyhrál popáté za sebou tradiční Běchovice, ženský titul má poprvé Stýblová

Stýblová se k ní začala přibližovat, nicméně se pořád zdálo, že mladičká atletka náskok udrží. Vždyť do cíle zbývaly už jen stovky metrů.

Chyběl takový kousek!

Ovšem tehdy její tělo zahlásilo: Kdepak, dál už to nejde.

Johanové tři sta metrů před páskou totálně došly síly, spadla na zem a skončila v péči zdravotníků. Místo velké jedničky se tak vedle jejího jména rozsvítila písmena DNF, nedokončila. Premiérový titul si v čase 34:17 připsala Stýblová.

Jana Johanová na závodě Běchovice-Praha

„Profil trati mi vyhovuje,“ líčila vítězka, která běhá i závody do vrchu. „Jen bylo celkem teplo, což bylo v závěrečném kopečku znát. Že se přibližuju Janě jsem viděla, až na posledních metrech, tak jsem ještě co nejvíc do závěru snažila zrychlit.“

Johanová tak připomněla Yanna Havlenu. I on se na květnovém Pražském maratonu dostal na pokraj sil. Na cílovém koberci vyčerpáním upadl, ale ještě se zvedl a v cíli uhájil osmisekundový náskok před Vítem Pavlištou.

I Kristiina Sasínek Mäki, nakonec druhá žena Běchovic, chápala a v České televizi říkala: „Bylo to takové to, když vám dojdou cukry a nohy. Snad bude v pohodě. Rozběhla to teda hodně rychle.“

Barbora Stýblová slaví vítězství na závodě Běchovice-Praha

Johanová by měla být v pořádku. Šlo jen o chvilkový zkrat, zkrátka jen nejspíš přepálila tempo.

Jsou to pro ni cenné zkušenosti, které se budou hodit do dalších let. Všechno má teprve před sebou.

Patří mezi velké talenty. V únoru na halovém mistrovství republiky v Ostravě už získala zlato mezi elitou, když o bezmála sedm sekund předčila druhou Barboru Lamplovou a o deset Stýblovou, vítězku Běchovic. Drží domácí juniorské rekordy na tratích tři, pět i deset kilometrů.

Předlouhých 27 let, tolik předchozí maximum Heleny Volné na pětikilometrové distanci odolávalo, než ho Johanová v Tampere přepsala na 15:50,73.

Za to jí patřilo čtvrté místo. „Spokojenost,“ kývla tehdy. „Ale je škoda, že jsem se neudržela v první trojici. Mohla jsem bojovat i o placku. Jen na začátku mi holky zbytečně utekly.“

Tak to v Běchovicích zkusila jinak. Ale nevyšlo to.

