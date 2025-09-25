Zajíc bude v neděli hájit svá vítězství z let 2021 až 2024. Loni si zajistil zlato ve svém dosud nejlepším běchovickém čase 30:01 a letos by jistě kromě pátého vavřínu rád také prolomil na běchovické trati třicetiminutovou hranici.
Dosavadní letošní výkony naznačují, že to je pro Zajíce dosažitelný cíl. Na jaře ve francouzském Lille si zaběhl časem 29:05 nový osobák na silniční desítce. Následně reprezentoval na mistrovství Evropy v silničních bězích v Bruselu a také na univerziádě v Bochumi. Kariérní maximum si posunul i na dráhové desítce, kterou proběhl v Marburgu za 29:11.
Na startu však budou i další jeho soupeři, kterým se na Běchovicích daří. Například Jiří Homoláč má ve své sbírce už sedm mistrovských medailí ze silniční desítky a třikrát dokonce MČR opanoval, přičemž nejrychlejší čas 30:00 zaběhl v roce 2018.
Jen o jeden cenný kov méně má na svém kontě Jakub Zemaník. Také on se radoval ze zisku mistrovského titulu při třech ročnících. Naposledy stál na stupních vítězů před dvěma lety, kdy bral bronz. Na vítězství zatím marně útočí Viktor Šinágl, který zatím vybojoval jedno stříbro a tři bronzy. Loni pak skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.
Nejvýraznějším jménem startovní listiny závodu žen je jednoznačně Sasínek Mäki.
Národní rekordmanka a někdejší olympijská finalistka na trati 1500 metrů se vrací na tento závod po dlouhých třinácti letech. Naposledy zde závodila v roce 2012, kdy si doběhla pro bronz. Stejný cenný kov získala i o rok dříve. Trať zatím zvládla nejrychleji za 35:08 a dá se očekávat, že si své maximum v rámci tohoto závodu výrazně vylepší.
Na startu ovšem nebude chybět její tradiční rivalka Simona Vrzalová, která už doma jedno zlato z tohoto šampionátu má, když v roce 2016 zvítězila v čase 34:20, což z ní dělá pátou nejrychlejší Češku na této trati. Naposledy v Běchovicích závodila před dvěma lety, kdy vystoupala na bronzový stupínek.
Velezkušené matadorky se pokusí potrápit letos ve vynikající formě závodící Bára Stýblová. Ta byla v Běchovicích před dvěma lety právě jednou z přemožitelek Vrzalové.
Letos získala mistrovský titul v půlmaratonu a v rakouském Welsu zaběhla silniční desítku za kvalitních 33:08. Forma jí neopouštěla ani v závěru dráhové sezóny, kdy získala v Jablonci nad Nisou mistrovský double na tratích 3000 metrů překážek a 5000 metrů.
Medailové ambice může mít také stříbrná z letošního dráhového MČR na 10 000 metrů Iva Gieselová, která v minulosti opanovala v Běchovicích juniorské mistrovské závody.
Právě tuto věkovou kategorii bude zajímavé sledovat i letos, jelikož v ní bude obhajovat titul Jana Johanová, která předváděla skvělá vystoupení na letošním mistrovství Evropy juniorů ve finském Tampere, kde skončila čtvrtá na pětce a šestá na trojce, přičemž v obou závodech zaběhla nové juniorské národní rekordy.