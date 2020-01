Rošáda atletů: Špotáková mění kouče. Jde k muži, od nějž odchází Staněk

Už v říjnu oznámila Nikola Ogrodníková odchod od kouče Rudolfa Černého k Janu Železnému. Nyní opouští Černého rovněž Barbora Špotáková, která zahájila spolupráci s Janem Tylčem. Od toho naopak odchází koulař Tomáš Staněk, který se vrací k Petru Stehlíkovi.

„Mým snem je ještě jednou zažít olympijské finále,“ uvedla 38letá Špotáková po 9. místě na posledním mistrovství světa v Dauhá. V Tokiu by měla dvojnásobná matka letos v srpnu startovat už na své páté olympiádě. Z těch předchozích má ve sbírce dvě zlata a bronz.

Aby odjížděla spokojená i z Tokia, jí má dopomoci nový kouč.

„Začala jsem hledat nový impuls. Něco, co by mě mohlo nakopnout směrem k olympiádě,“ vysvětluje. „S Rudou Černým jsme spolu byli dlouho a začala jsem mít pochybnosti, jestli by naše spolupráce ještě vedla k cíli, ke kterému chci směřovat. Tím je pochopitelně uspět na olympiádě. Připadá mi, že jsme s Rudou již vypráskali všechen střelný prach.“

Černý byl jedním ze dvou osudových trenérů její kariéry. Vedl Špotákovou až do roku 2010, zpočátku sám, později s přispěním rad Jana Železného.

V roce 2010 od Černého odešla do Železného skupiny, ale po rozchodu se světovým rekordmanem v roce 2014 a následné roční anabázi, kdy se připravovala sama, se před sezonou 2016 k Černému opět vrátila. S ním pak získala olympijský bronz v Riu 2016 a světové zlato v Londýně 2017.

SPOLEČNÁ RADOST. Barbora Špotáková, Rudolf Černý a jejich medaile z Londýna 2017 (tehdy poprvé dostávali malé medaile na MS i trenéři závodníků).

V souvislosti s Tylčem si Špotáková pochvaluje, že její nový kouč má nyní možnost věnovat se pouze jí. „Tak jsem se té příležitosti chytla,“ říká. „Chci tomu dát něco navíc. Plánujeme, že zapracujeme na zlepšení dynamiky síly. Oproti mým klasickým přípravám začínáme uvažovat o jednom únorovém soustředění v teple jako přídavek.“

Tylče považuje možnost trénovat Špotákovou za velkou výzvu.

„Bára mě oslovila, já souhlasil. V současné chvíli jsme na začátku spolupráce a začínáme ladit konkrétní kroky,“ vzkázal.



Sedmatřicetiletý kouč (tedy o rok mladší než Špotáková) je bývalým koulařem s osobním rekordem 18,42 z roku 2008. Ale házel také s diskem a oštěpem, s nímž se dostal v roce 2011 nejdál na metu 57,29. Podobně jako Špotáková působí v Dukle Praha.

Od konce roku 2017 vedl koulaře Tomáše Staňka a oslavoval s ním i vylepšení národního halového rekordu na 22,17 a bronzy z halového mistrovství světa v Birminghamu 2018 a halového mistrovství Evropy v Glasgow 2019.

CHTĚL VÍC. Tomáš Staněk během finálového závodu na mistrovství světa v Dauhá.

Po poslední sezoně, v jejímž závěru byl jeho svěřenec zklamaný z 10. místa na mistrovství světa v Dauhá, se však Staněk rozhodl vrátit ke svému bývalému trenérovi Petru Stehlíkovi. Ten jej kdysi přivedl do světa velké atletiky a během pěti let spolupráce i ke stříbru z halového mistrovství světa v Bělehradě 2017.

Nyní se tedy Staněk, jenž v pondělí oslaví 29. narozeniny, znovu připravuje ve Stehlíkově skupině - společně se svým někdejším tréninkovým parťákem Ladislavem Prášilem, nejlepší současnou českou koulařkou Markétou Červenkovou a mladou nadějí Davidem Tupým.

„Vždy jsem byl zvyklý trénovat ve skupině. Od té doby, co odešel Láďa Prášil, tak mi hecování chybělo. Jsem soutěživý typ. Trénink s Honzou byl fajn, ale byl jsem na to sám a nebyl jsem už do tréninku tak zapálený,“ podotkl Staněk.

S tím souhlasí i Tylče. „S Tomášem jsme se po sezoně shodli, že potřebuje větší skupinu, mladé lidi okolo sebe a vzájemné hecování,“ podotkl kouč.

Oba zdůraznili, že se rozcházejí v dobrém.

„Honzovi jsem vděčný za to, že mi pomohl v těžké situaci před dvěma lety. Byli jsme kamarádi a jsme i nadále,“ říká Staněk.