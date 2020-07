Když se v březnu jednalo o tom, jestli se kvůli koronaviru zruší letní olympiáda, co jste si přála?

Samozřejmě jsem chtěla, aby se mohlo závodit.

Ale vždyť jste neměla kde trénovat, všechna sportoviště se zavírala.

Mně to zase tolik nevadilo, dokonce jsem si říkala, že by to mohla být moje výhoda, protože hodně soupeřek se z toho psychicky sesype. Rozhodí je, že nemají obvyklé dokonalé podmínky, na které jsou dnes zvyklé.