Věčný Řím, místo návratů. Letos mě diváci nepřemotivují, říká Špotáková

Také před pěti lety v roce 2014 se Špotáková vrátila do Diamantové ligy právě v Římě. Tehdy výkonem 66,43 metru závod vyhrála, tentokrát bude zopakování takového výsledku mimořádně obtížné.

„Startovka je totiž takové malé mistrovství světa,“ říká 38letá oštěpařka. „Vzpomínám si, že když jsem se tehdy v roce 2014 vracela v Římě, byli tam se mnou Lukáš (partner) a Janeček, který se zrovna začínal učit chodit. Letos jedu sama, z čehož jsem smutná, ale bude tam i Zuzka Hejnová. Z toho mám radost, i Zuzka je takový držák, prožíváme spolu celou kariéru.“

Špotákové se loni v létě narodil druhý syn Darek. Prvním závodem po návratu byl letos mítink v Kolíně, kde splnila výkonem 63,85 limit pro mistrovství světa v Dauhá.

„Kvůli menším problémům s achillovkou, které jsou už pryč, jsem předtím nemohla házet z plného rozběhu,“ vypráví. „V Kolíně jsem si prvním hodem dokázala, že to hodit jde. Ale v Římě budu mít s dlouhým rozběhem asi trochu problémy, tolik tréninků jsem z něj ještě nedělala.“

Špotáková je zvyklá, že se v sezoně vždy zlepšuje postupně, a tak plán pro Řím zní: „64,01, limit na olympiádu v Tokiu, by mohl padnout.“

Nikola Ogorodníková má letos hozeno 67,40 a s tímto výkonem drží 2. místo ve světových tabulkách. Špotáková je v nich výkonem z Kolína devátá.

Špotáková má sice s Ogorodníkovu stejného trenéra Rudolfa Černého, její mladší kolegyně se však většinou připravuje se svým životním partnerem Vítězslavem Veselým.

Barbora Špotáková, Rudolf Černý a jejich medaile z Londýna.

„S Nikolou se v podstatě vůbec nepotkáváme,“ říká Špotáková. „Většinou bývá s Víťou po soustředěních a s Rudou má spíše emailový trénink. Na Tři sestry nezajde, jsme rozdílné typy co se zájmů týče i věkově. Teď se ale budeme potkávat na Diamantové lize a tam vždy pomůže, když závodí dvě Češky. Řekneme si, jak s rozběhem, pomůžeme si.“

Organizátoři zařadili v Římě klání oštěpařek už do předprogramu od 17 hodin. „Takhle extrémně brzy před hlavním blokem závodů jsme tam nikdy nezávodily. Je to nepříjemné. Vůbec poslední dobou trochu vnímám jakýsi soumrak technických disciplin v atletice, příští rok dokonce některé z nich chtějí vyřazovat z Diamantové ligy,“ posteskne si dvojnásobná olympijská vítězka.

Na Olympijském stadionu tedy bude závodit před výrazně menší diváckou kulisou, než která bude doprovázet jiné disciplíny po 20. hodině.

„Ale kdyby na náš závod přišla spousta diváků, třeba bych byla přemotivovaná,“ zasměje se. „Takhle mě snad soupeřky namotivují dostatečně.“

Špotáková bude v 38 letech letos se starty relativně šetřit.

„Plánem je olympiáda v Tokiu 2020, celá sezona 2019 má být přípravou na olympijskou sezonu,“ říká její manažer Libor Varhaník. „Vrcholy letošní sezony budou mistrovství Evropy družstev v Bydhošti a mistrovství světa v Dauhá. To je letos atypické, až na přelomu září a října, což ovlivní i přípravu na rok 2020.“

Špotáková připouští i možnost, že by do Dauhá nakonec neodcestovala.

„Kdyby mi to během sezony nešlo, tak bych na mistrovství světa nejela, protože hlavním cílem je za rok Tokio. Proto jsem si s Dauhá nechala i takovou malou únikovou uličku,“ říká. „Nepříjemné bude v Dauhá i to, že kvalifikace a finále se hází den po sobě, což je pro takhle staré tělo náročné.“

Nepředstaví se ani 20. června na Zlaté tretře v Ostravě, kde se jí v minulosti příliš nedařilo.

„Tolikrát jsem se to tam snažila zlomit,“ připomíná. „Se současným psychickým a fyzickým vypětím (doma s dětmi a s tréninky) na to fakt nemám, abych se o to pokoušela opět. Radši se na Tretru podívám v televizi, v televizi je vždycky tak pěkná.“

Na Zlatou tretru se pro změnu chystá Nikola Ogorodníková. Utká se tu i s asijskou rekordmankou a šampionkou Liu Chuej-chuej z Číny, která letos výkonem 67,72 vede světové tabulky. Rekord mítinku 67,78 by tak mohl být v ohrožení.