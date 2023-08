Pověrčivá Špotáková: Vždycky, když jsem sledovala finále mužů, nedopadlo dobře

Jak se vám zamlouvalo komentování finále oštěpařek?

Byla to příjemná změna. Mluvila jsem nejen k oštěpu, ale třeba i o výšce nebo trojskoku. Doufám, že mě nikdo nebude kritizovat. Nemyslím, že bych vyloženě říkala blbosti, ale nepřipadám si, že bych v těch disciplínách byla ve své kůži. Zase tolik současné dění nesleduju.

Nedělní závod Jakuba Vadlejcha už komentovat nebudete. Proč jste si vybrala jen ženy?

Abych mohla o víkendu fandit v Sokolově na mistrovství republiky v požárním sportu. Což je vlastně taky atletika s technickou dovedností. Lukáš (partner Špotákové) je trenérem družstva výběru Středočeského kraje. Ale i jinak bych tu v neděli večer nechtěla být.

Proč ne?

Mám takovou pověru, že když se koukám na finále oštěpu chlapů, nikdy pro nás nedopadlo dobře. Zato když jsem ho sledovala jen po očku na mobilu, dopadlo výborně. Naposledy se takhle povedlo olympijské Tokio, jehož průběh jsem jen průběžně zjišťovala při Keltské noci v Harrachově. Já jsem docela pověrčivá.

K roli spolukomentátorky byste se tedy mohla vrátit za rok na mistrovství Evropy v Římě?

Řím je fajn, ale... Nechci si při práci vysedět důlek. Nedovedu si představit, že bych dělala trvale práci, kde se sedí. Zatím jsem extrémně v pohybu, speciálně s dětmi. Sezení není zrovna můj styl, takže ke komentování leda tak občas nakouknu. Ani nejsem moc na statistiky. To Kuba Vadlejch je na ně jiný expert.

Oštěpařky Nikola Ogrodníková a Barbora Špotáková na Zlaté tretře 2021.

S ním se znáte dlouhá léta, kdysi jste spolu trénovali.

Jo, Ruda (trenér Černý) ho našel v Kovošrotu Hostivař, když mu bylo šestnáct, a vzal ho k nám do skupiny.

Jak jste později sledovala jeho další růst?

Kuba je obrovský dříč. Má obrovskou ránu v ruce, umí i kouli, ale hlavně je to fakt neskutečně pracovitý typ. Oštěpem žije. Má zmáklé statistiky nejvíc ze všech oštěpařů na světě. Tím se ode mě hodně liší. Já jsem spíš taková přírodní holka, co si posílá vesmír na pomoc. Zato Kuba ví všechna čísla. Pamatuje si i moje výkony. Jen se ho zeptejte, kolikrát za kariéru mám hozeno přes 60 a přes 65 metrů. On vám to řekne.

Co jste říkala na trápení Češek v ženské kvalifikaci?

No...to asi raději nebudu komentovat.

Nesvrběly vás ruce? Že byste si sama ještě zaházela?

Vůbec. Atmosféra na mě krásně dýchla, ale že bych měla být dole na stadionu, na to bych si netroufla. Pořád mě něco bolí. Sice jsem v létě v Ústí hodila 60 metrů, ale pak jsem týden trpěla. Už to fakt nejde, i kdybych tisíckrát chtěla.

60 metrů by tu stačilo na finále.

Jo, šedesátka není špatná. Jenže celkově má výkonnost už není na mistrovství světa. Navíc je tady tvrdý povrch. Na něm bych trpěla jako pes.

Budete startovat na začátku září na mistrovství republiky družstev v Hodoníně?

Počítám s tím, ale asi už to nebude 60 metrů.