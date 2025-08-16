Vítězné odskočení z atletického důchodu. Špotáková triumfovala na MČR družstev

Špotáková o 79 centimetrů porazila účastnici loňských olympijských her v Paříži a stříbrnou medailistku z červencového mistrovství Evropy do 23 let Petru Sičakovou.
Trojnásobná mistryně světa, která se vrací k závodům příležitostně, se představila v barvách pražské Dukly v oštěpařském sektoru poprvé od loňského září.
„Návrat byl poměrně těžký, první dva pokusy jsem vůbec netrefila. Ale pořád jsem věřila, že mám na to hodit 55 metrů. To jsem skoro splnila. Tolik bodů pro tým, to jsem nečekala,“ řekla v rozhovoru na ploše držitelka světového rekordu 72,28 metru, který vytvořila v roce 2008.
Vítězství si dnes zajistila třetím hodem, pak už v soutěži nepokračovala. „Už odhadnu, že v té chvíli víc dát nemůžu. Každý pokus navíc už by mě bolel,“ konstatovala Špotáková.