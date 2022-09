Jedenáct medailí Špotákové. Rivalita s Němkami, dárek od Rusky a magický Londýn

Göteborg 2006 stříbro z ME

Už v předchozí sezoně ukázala, že bude hvězdou budoucnosti. Vyhrála Světovou univerziádu a výkonem 65,74 metru se zařadila na druhé místo českých historických tabulek.

První velká medaile se blížila.

Barbora Špotáková se stříbrnou medailí z mistrovství Evropy ve švédském Göteborgu.

V roce 2006 nejprve překonala český rekord Nikoly Brejchové, aby pak na evropském šampionátu v Göteborgu nestačila o osmnáct centimetrů jen na Němku Neriusovou.

Že nevyhraje, přitom prý věděla dopředu.

„Tušila jsem, že mě přehodí. Vždycky to vím dopředu. Jak to? Mám nějaký šestý smysl. Ale já jí to ještě někdy vrátím,“ předvídala.

Ósaka 2007 zlato z MS

Do Japonska už přijížděla jako jedna z favoritek na zlato. Byť tou největší nebyla. Christina Obergföllová totiž prožívala možná nejlepší sezonu kariéry.

Na šampionát dorazila jako v sezoně neporažená žena. Německá výprava si dokonce na stadion přinesla transparent: Obergföllová, mistryně světa.

Barbora Špotáková a její radost z prvního velkého zlata - na světovém šampionátu v Osace.

I to Špotákovou vyhecovalo…

Češka totiž znovu vylepšovala národní rekord. Nejprve na 66,40 metru, poté až na 67,07 metru. Vyhrála o 61 centimetrů před Obergföllovou, třetí skončila Neriusová, které tak Špotáková vrátila porážku z minulého roku.

„Auf wiedersehen, auf wiedersehen,“ zpívala tehdy s koučem při oslavách.

Peking 2008 zlato z OH

Snad nejkouzelnější závod kariéry.

V prvních pěti pokusech se v Ptačím hnízdě dívala na záda Rusce Marii Abakumovové, aby přišlo poslední vzepětí v závěrečném šestém pokusu.

Ten Špotáková poslala až na metu 71,42 metru, čímž vytvořila nový evropský rekord a stala se poprvé olympijskou šampionkou.

Magický večer. Barbora Špotáková a její první olympijské zlato z Pekingu.

„Já věděla, že se stal zázrak, určitě existuje atletický bůh,“ zářila česká hvězda po neuvěřitelném závodě. „Udělala jsem asi radost tolika lidem v Čechách. Je to takový pocit... Já ani nevím, asi jako když lidé stavěli Národní divadlo.“

Povýšili ji do hodnosti nadporučice a oblíbená kapela Tři sestry pro ni složila píseň Čtvrtá sestra. Snový rok pak v září korunovala světovým rekordem, když oštěp hodila na metu 72,28 metru. V lednu vyhrála anketu Sportovec roku.

Berlín 2009 stříbro z MS

Poolympijský rok bývá pro spoustu sportovců náročný.

Opadne stres z největšího závodu za čtyři roky, nastřádá se únava ze všech těch soustředění, přijde možná lehká ztráta motivace.

I proto výkony většiny oštěpařek nedosahovaly takových hodnot jako v minulém roce.

Barbora Špotáková a Steffi Neriusová - dvě nejlepší oštěpařky MS v Berlíně 2009.

A i Špotáková neházela tak daleko. I proto v Berlíně na světovém šampionátu nepřehodila 67metrovou hranici, a tak brala stříbro za veteránkou Neriusovou.

„Každá medaile z mistrovství světa je nádherná, jsem maximálně spokojená,“ říkala Špotáková bezprostředně po závodě. Nemůžu být přece pořád zlatá. Bylo by to sice hezké, ale je to sport. A já měla krásný závod. Večer je pěkný, jsem spokojená.“

Barcelona 2010 bronz z ME

Rok 2010 = rok spojený se vznikem Diamantové ligy.

Premiérový ročník štědře dotované soutěže si Špotáková nemohla nechat ujít a celkově ji vyhrála. Evropský šampionát v Barceloně ji ale tolik nevyšel.

I kvůli bolavému lokti, který zdobily modřiny a kvůli kterému měla během sezony občas problém jen otevřít dveře.

BOLÍ TO. Oštěpařka Barbora Špotáková při finále oštěpařek na mistrovství Evropy v Barceloně.

V závodě trpěla jako zvíře. Od třetího pokusu se po každém finálovém hodu chytila za bolavý loket a její obličej se zkřivil bolestí. Ale evropský bronz si vyházela.

„Hlavně, že to cinká,“ usmívala se.

Na konci roku se po jedenácti letech rozloučila s trenérem Rudolfem Černým a přešla do skupiny k Janu Železnému.

Tegu 2011 zlato z MS

Když se stříbro změní ve zlato.

Závod v Tegu byl asi nejkvalitnějším oštěpařským finále v historii ženské atletiky. Postaraly se o to dvě dámy – Špotáková s Abakumovovou.

Češka poslala oštěp do vzdálenosti 71,58 metru, což je třetí nejdelší hod historie. Jenže Ruska dokázala své náčiní poslat jen centimetr od mety 72 metrů. Na stadionu tak titul světové šampionky slavila Abakumovová.

TŘI MEDAILISTKY. Největší důvod k úsměvu měla na stupních vítězů zlatá Abakumovová (uprostřed), ale jen dočasně. Do objektivů fotografů se smály i druhá Špotáková a třetí Jihoafričanka Viljoenová.

Jen do té doby, než o něj kvůli dopingovému nálezu přišla a zlato putovalo do Česka. Trvalo to ale dlouhých sedm let.

„Musím říct, že už mě to občas v minulosti i napadlo, ale samozřejmě mě to stejně dnes překvapilo. Třetí titul mistryně světa zní hezky,“ uvedla později Češka.

Londýn 2012 zlato z OH

Do britské metropole odjížděla Špotáková obhajovat pekingské zlato a znovu patřila k největším favoritkám, byť se očekával dramatický závod.

Ruska Abakumovová měla nejlepší výkon roku, daleko házely i Jihoafričanka Viljoenová nebo Němky Obergföllová se Stahlovou.

Jenže žádné drama se nekonalo. Špotáková suverénně ovládla kvalifikaci a pak i závod, ve kterém hodila 69,55 metru. Druhá Obergföllová za ní zaostala o víc než čtyři metry!

MILOVANÝ LONDÝN. Oštěpařka Barbora Špotáková oslavuje druhé olympijské zlato.

Jakýkoliv ze čtyř platných pokusů české oštěpařky by tak byl vítězný.

„Ani jsem si netroufala pomyslet, že by se mi něco tak výjimečného mohlo povést,“ uvedla.

V tom roce Špotáková vyhrála i Diamantovou ligu a podruhé se stala Sportovkyní roku, když porazila tři další zlaté olympioniky z Londýna. V listopadu pak oznámila, že čeká první dítě a přerušuje kariéru, 23. května 2013 se jí narodil syn Janek.

Curych 2014 zlato z ME

Už na konci roku 2013 se k oštěpu v tréninku vrátila. Začala se připravovat na novou sezonu, nové výzvy.

Rok 2014 byl hlavně rokem evropského šampionátu v Curychu. A evropské zlato jako jediné Špotákové ve sbírce chybělo. Na něj se zaměřila a taky ho v srpnu získala.

Do vedení se sice dostala až pátým pokusem, ale to stačilo.

Se synem Jankem po triumfu na mistrovství Evropy v Curychu.

„Je to krásný pocit. I když nevím, jestli bych na dnešní výkon měla být pyšná. Nepřišlo mi to nic moc, ale stačilo to,“ vyprávěla potom.

Necelých 15 měsíců po narození syna Janka tak Špotáková dobyla poslední titul, který jí dosud unikal.

A taky se vrátila k trenérovi Rudolfu Černému.

Rio de Janeiro 2016 bronz z OH

Česká šampionka ale také stárla a více bojovala se svým tělem. Na jaře si zlomila zánártní kost v pravé noze, což značně ovlivnilo přípravu na olympiádu v Riu.

I tak se obdivuhodně dala dohromady, ve finále hodila 64,80 metru, což stačilo na bronzovou medaili. Od stříbra jí dělilo 12 centimetrů, ale čtvrtá Polka Andrejczyková za Špotákovou zaostala o pouhé dva centimetry.

Brazilská radost z bronzu na olympiádě v Riu.

I proto měla z bronzu mimořádnou radost. Na stadionu křepčila podobně jako po svých zlatých závodech.

„Zase se stal zázrak, odkopala jsem se. Vůbec to se mnou nevypadalo dobře, povrch byl rychlej, zvláštní, praly jsme se s tím úplně všechny. Ale sebrala jsem nějaké síly, ani nevím odkud. Prostě jsem řvala, dokonce jsem řvala u hodů, a to obvykle nedělám. Bylo to maximum, co jsem mohla vydolovat,“ líčila.

Londýn 2017 zlato z MS

Rok 2017 byl pro Špotákovou o dost lepší.

Příprava probíhala bez problémů, znovu dokázala házet daleko a na světový šampionát do Londýna přijížděla s druhým nejlepším výkonem sezony.

Na svém oblíbeném stadionu poslala oštěp na metu 66,76 metru, na což ani silné Číňanky, ani olympijská šampionka a držitelka nejlepšího výkonu sezony Sandra Kolaková neměly odpověď.

ZLATÁ BÁRA. Když před deseti lety poprvé vládla světu, její přítel Lukáš seskočil z několikametrového ochozu, zatímco jej tři angličtí pořadatelé naháněli. Tentokrát svou vyvolenou zvedl rukama nad hlavu do výše. Špotáková totiž odšpuntovala zlatou radost českého týmu.

„Tohle je moje místo, můj stadion. Tady jsem neporazitelná. Tady to prostě nemůže špatně dopadnout,“ říkala si.

Bylo z toho poslední velké zlato její kariéry, po kterém následovala další mateřská pauza. Druhý syn Darek se narodil 14. července 2018.

Mnichov 2022 bronz z ME

Před dvaceti lety na stejném místě absolvovala svůj první velký oštěpařský závod. Letos se na magický olympijský stadion opředený historií vrátila. Ještě jednou naposled zabojovat o velkou medaili.

Nepovedlo se jí to po návratu z druhé mateřské na světovém šampionátu v Dauhá, nepovedlo se jí to ani na olympiádě v Tokiu. Ale tohle měla být rozlučka se vší parádou.

A taky byla.

V jedenačtyřiceti dala Špotáková vzpomenout na zážitky, které českým fanouškům připravovala posledních patnáct let.

Poslední bronz kariéry z letošního Mnichova.

Nejpovedenější hod si nechala až do poslední série. Její oštěp se sice nezapíchl do země, ale odrazem zanechal stopu na hodnotě 60,68, což stačilo i na posun před do té doby druhou Maďarku Réku Szilágyiovou. A jelikož Srbka Vilagošová hned vzápětí zapsala 62,01 metru, Češku srazila ze stříbra na bronz. A na tom už zůstala.

„Je to úplná nádhera. Když jsem tady začínala před dvaceti lety, nechtěla jsem o medaili vůbec mluvit,“ radovala se z poslední medaile kariéry, kterou teď uzavřela.