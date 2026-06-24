V zámoří ještě nějaký pátek budu. Malíková má svou prioritu, běhání to není

„Je super, že máme takovou holčinu jako Lu,“ pochvaluje si tuzemskou konkurenci Malíková, která minulý týden na Zlaté tretře Ostrava na Manuel nestačila.
Lurdes Gloria Manuel vyhrála čtvrtku v čase 49,74 vteřiny, čímž si vylepšila osobní rekord, Barbora Malíková doběhla sedmá ve svém letošním sezonním maximu 51,59. „Lu nás všechny prohání, ale celkově je v Česku na ženské čtvrtce pořádná konkurence,“ připomněla Malíková, že velkou kvalitu mají také Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lada Vondrová.
Ostatně Malíková, Manuel, Bisová a Táborská v květnu v botswanském Gaborone na World Relays, což je jakési mistrovství světa štafet, skončily sedmé, čímž se kvalifikovaly na mistrovství světa v Pekingu 2027.
Na léto se Barbora Malíková vrátila domů ze Spojených států amerických, kde na Rice University v Texasu studuje architekturu a spolu s ní se věnuje atletice.
„Ještě mám jeden rok eligibility, oprávnění závodit v Americe,“ uvedla. „K tomu mám před sebou ještě dva a půl roku studia inženýrky architektury, a tak v zámoří ještě nějaký pátek budu.“
Po sezoně v Americe a světových štafetách si dala kratší pauzu. „Pak jsem měla jeden kvalitní trénink a jela jsem na Tretru,“ usmála se. „Moc jsem nevěděla, co od toho čekat, ale čas pod padesát dvě vteřiny je slušný. Snad ještě půjde dolů.“
Atletika je pro Malíkovou především doplňková aktivita při jejím studiu.
„Je to tak, ale jsem ráda, že můžu dělat, co mě baví, bez bolesti, a že pořád mám nějaké výkony. Běhání už ale pro mě není to hlavní, i když ten balanc, mezi studiem a sportem, mi svědčí. A třeba i když bych se soustředila jen na atletiku, tak bych čtvrtku nezaběhla pod padesát vteřin. Byla bych ale moc ráda, kdybych si ještě někdy zaběhla osobáček.“
Ten současný 51,23 vteřiny má už pět let, zaběhla si ho na mistrovství republiky ve Zlíně, kde získala svůj třetí titul mezi ženami.
„Uvidíme, zda ten lepší čas vyjde, ale hlavně plánuji dostat se na srpnové mistrovství Evropy do Birminghamu,“ prozradila nejbližší plány.