V roce 2017 vyletěla jako kometa, když vyhrála mistrovství světa atletek do 17 let, a rok nato i evropský šampionát. Nyní se třetím rokem do Česka vrací ze Spojených států amerických, kde studuje.

„Teď jsem dokončila bakaláře a jdu na architekturu. Dostala jsem se na celkem prestižní univerzitu,“ zmínila Rice University v Texasu. V květnu dostudovala průmyslový design na univerzitě Virginia Tech. „Atletika je k tomu takový super bonus, který mi zaplatí třeba nějaké cesty a podobně. A také mě znovu baví. Příští rok bych ráda útočila na svůj osobní rekord.“ Ten má hodnotu 51,23 vteřiny, přičemž ho zaběhla v červnu 2021 ve Zlíně.

Nizozemka Femke Bolová patří k největším hvězdám současné atletiky. Tretru sice nevyhrála, ale jaké to je běžet s ní?

Moc jsem ji nevnímala, byla moc daleko, ale sledovala jsem Ladu a tu holčinu vedle mě (Britku Nicole Yeargin). Jen mě mrzí, že jsem nezaběhla lepší čas.

Věříte, že ho zlepšíte do svého srpnového návratu do Ameriky?

V to doufám. Přede mnou je univerziáda a před ní možná ještě i nějaké další závody.

barbora_malikova Bc.



/ Kdo by si kdy představil, že holčina z vesnice kilák od Polska, která má trauma z angličtiny a v životě ji už nechce slyšet, skončí na obrovské Americké univerzitě, dostuduje jako first generation international student athlete a vlastně si bude užívat celé ty 4 roky.



Dámy a pánové, byla to extrémní jízda!



Za tu dobu jsem potkala neskutečně super lidi, přestala se bát angličtiny, začala mít znova ráda atletiku, zjistila, že design je láska a mnooooho dalšího.



A co dál? Grad school , jsem na sebe pyšná, že jsem byla přijata na velmi prestižní @riceuniversity, kde budu následující roky studovat architekturu. Tohle by nebylo možný bez těch všech lidí okolo mě, děkuju!



Lets keep rolling.✨



Tento víkend je mistrovství Evropy družstev v Madridu...

Tam běžím štafetu, tam se mi čtvrtka počítat nebude (usmála se).

Našla jste si stáž v designovém studiu v Praze. Dostala jste se aspoň na chvíli domů do Opavy, když jste nyní byla v Ostravě na Tretře?

Na chvíli, večer před Tretrou. Vzhledem ke stáži mám trochu jiný program, ale doma mě vidí asi stejně jako minulé roky. Chtěla jsem si ale design vyzkoušet v praxi. A fandí mi tam. Říkali, že mi na Tretře drží palce. Je fajn mít takový kolektiv.

Zdá se, že školu už berete vážněji než atletiku. Je to tak?

Asi jo. Atletika, když byla na prvním místě, tak mi to moc nešlo kvůli problémům s achilovkami. Dala jsem si tak trošku pauzu, i když jsem pořád běhala a trénovala, a teď mi to jde zase líp, baví mě to, což je důležité. Tenhle rok je pro mě taková startovní pozice, další roky to bude jen lepší. Doufám.

Takže se budete snažit na čtyřstovce dál prosadit?

Teď jdu studovat inženýrku architektury a budu tam běhat ještě rok nebo dva. Co bude pak, uvidíme. Ale trenérka tam vypadá velice fajn. Už jsme si několikrát povídaly, máme na hodně věcí stejné názory, takže mi to jenom prospěje.

Co říkáte tomu, že Česko má více skvělých čtvrtkařek – Lurdes Manuel, Ladu Vondrovou, Terezu Petržilkovou i Nikoletu Jíchovou?

To jsem moc ráda. Ke všemu jsou to fajn holčiny. Podporujeme se navzájem.