Dredatá dívka s muchomůrkami na tretrách. Atletický zázrak chce psát historii

Barbora Malíková na mistrovství České republiky v atletice do 22 let (16. 6. 2019) | foto: Profimedia.cz

, aktualizováno

Už pět let se o ni přetahují největší české atletické kluby. Ona jim všem zatím dává košem. Nosí dredy, na tretry si maluje muchomůrky a užívá si prvoligové mítinky za Sokol Opava, extralize se zatím vyhýbá. A jen tak mimochodem, je mistryní světa do 17 let, mládežnickou olympijskou vítězkou či čerstvě českou šampionkou na 400 metrů. Barbora Malíková.