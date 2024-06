Je fajn mít kolem sebe rychlé holky, říká Malíková. O víkendu zabojuje o Paříž

Je mistryní světa i Evropy do 17 let, evropskou šampionkou i vítězkou letních olympijských her mládeže na 400 metrů a mistryní Evropy do 23 let ve štafetě 4 krát 400 metrů. Nyní by se Barbora Malíková ráda kvalifikovala na své druhé olympijské hry.