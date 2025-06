Zazávodit si v Evropě, pak zpět do USA. Víza? Limitující, ale mám je, říká Malíková

„Myslela jsem na lepší čas. Ale v poslední době toho bylo fakt hodně,“ kývla třiadvacetiletá účastnice olympijských her v Tokiu.

Do Ameriky se vydala před čtyřmi lety po úspěších v mládežnických kategoriích. Získala dorostenecký světový titul, zlato na letních olympijských hrách mládeže, později ještě brala stříbro na mistrovství Evropy kategorie do 23 let.

Je to velké téma, americké univerzity lákají nadějné evropské sportovce. I v současnosti největší česká čtvrtkařská naděje Lurdes Gloria Manuel povídala, že měla nabídky. Malíkovou tehdy přesvědčila vidina, že pohodlněji skloubí sportovní život i s tím studijním.

„Máme tu speciální lidi na to, aby komunikovali mezi sportovní a edukační částí. Co jsem slýchala od kamarádů v Česku, tak říkali, že občas mají těžkosti s uvolněním na soustředění nebo závody, protože se musejí rozhodnout, jestli pojedou, nebo třeba budou opakovat předmět,“ vysvětlovala dřív. „Proto jsem chtěla jít do Ameriky: můžu tady skloubit atletiku se vzděláním a nebát se, že jedno z toho půjde do prčic.“

Tato slova se jí během let na univerzitě Virginia Tech potvrdila. Úspěšně v květnu dostudovala bakaláře, zároveň k tomu i tři roky reprezentovala školu. Měla proto jasno, že si chce studium v Americe prodloužit.

Barbora Malíková absolvuje závěrečný úsek čtvrtkařské štafety.

Byť nové působiště vybírala hlavně podle kvalit profesorů a předmětů, i v Texasu bude pokračovat v atletice. „Hrála trochu roli,“ popisuje. „Přece jen ji chci pořád dělat. Ale vzdělání bylo to hlavní. Koukala jsem především na univerzity, které jsou hodně dobré v architektuře a atletika byla taková třešnička. Už jsem se ale bavila s trenérkou a ta byla taky mezinárodní studentkou, pak profesionální atletkou. Byla i dvakrát na olympiádě, takže má dobré zkušenosti a dobře se s ní povídalo. Myslím, že bude fajn.“

Do letadla nastoupí patnáctého srpna. O tři dny později ji čeká první den na Rice University.

Aby mohla závodit i na druhé škole a měla lepší podmínky, poslední rok ve Virginii nezávodila. „Bylo to domluvené se šéftrenérem, věděl, že budu chtít jít na inženýra,“ vysvětluje. „Byl tak hodný, že mi to umožnil. Tím, že jsem vynechala halovou i venkovní sezonu, tak ty dvě pak můžu závodit na jiné univerzitě. Tím jsem si umožnila prodloužit kariéru a zaplatit celkem dost školného.“

Učení je pro ni priorita, ale našla si i systém, jak ho vybalancovat s tréninky. „Určitě dávám víc času studiu, ale je to myslím i tím, že umím trénovat kvalitně, nejdu přes kvantitu. Musím hodně regenerovat, pořád se hodně protahuju, různé rehabilitace, dobrý spánek. Je to 100 procent a 100 procent,“ povídá.

Její týden vypadá třeba tak, že má tři běžecké tréninky, jeden na rozehřátí před závody, dvakrát jde do posilovny a vyjede si vytočit nohy na kole. Dřív toho měla mnohem víc.

Dost možná i díky většímu odpočinku a pozměněným tréninkům si chválí, že odstranila problémy s achilovkami, které ji bolely od roku 2019. „Zaklepala bych na dřevo,“ rozhlédla se v úterý po stadionu Sletiště, kde by tak mohla učinit. „Po pěti letech mě nebolí ani jedna. Což je pro tuhle sezonu nejdůležitější. Chci zůstat zdravá.“

Jejím plánem pro nadcházející měsíce je se dostat na čtvrtce pod čas 52 sekund. Osobním rekord má sice 51,23 z roku 2021, poslední roky ale vinou bolestí dolních končetin zmíněnou hranici příliš neatakovala.

I letos se k ní zatím nepřiblížila. V Kladně zapsala čas 52,51, na začátku června na Memoriálu Josefa Odložila, běžela o 22 setin rychleji, což je její venkovní sezonní maximu.

„V Praze jsem teď ale jen dva týdny, takže si pořád zvykám. Navíc jsem si našla stáž v designovém studiu. Říkala jsem si, že by bylo fajn mít do budoucna nějaké zkušenosti nejen v atletice ale i v oboru, který mě snad bude živit. Takže až si zvyknu, výsledky i v atletice budou snad rychlejší,“ počítá.

Otázkou je, co by se stalo, kdyby se teoreticky kvalifikovala na zářijové mistrovství světa v Tokiu. Byť účast například se štafetami se i kvůli zdravotním problémům Češek v tuto chvíli nejeví příliš reálně.

Barbora Malíková vbíhá do závěrečného úseku štafety na 4x400 metrů.

„Bylo by to strašně fajn, ale v současnosti to je s vízy do Ameriky složitější, takže nevím, jestli bych to chtěla riskovat. Teď mezinárodní studenti musí být v Americe už předtím, než začne studium. S vízy je to v současnosti hodně limitující a nechci to riskovat, když to zůstane, jak to je,“ vysvětluje.

Prezident Donal Trump omezuje vstup do země i zahraničním studentům. Těm na Harvardu dokonce přístup až výjimky zcela zablokoval. Ve výnosu to zdůvodňuje potřebou posílit národní bezpečnost a také tím, že na zmíněné škole se prudce zvýšila kriminalita.

Malíková má na Harvardu několik atletických kolegů. „Psala jsem jim, mají to těžké, strašně mě mrzí, že se musí potýkat s něčím takovým. Kdyby aspoň umožnili dostudovat těm, co tam jsou. Jenže oni jdou do posledního ročníku a nevědí,“ líčí.

Ona by v tuto chvíli mít problém snad neměla. „Teď víza mám. Asi dva týdny jsem myslela, že nebudu moct odletět. Ale víza, co jsem měla z Virginia Tech, byly do roku 2026, a mohou se přenést do mé nové univerzity. Mělo by to být v pořádku,“ doufá.

Do té doby, než odletí, se chce v Česku každopádně předvést na atletických oválech.