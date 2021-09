Koulař Staněk vyhrál Velkou cenu Tábora, na osmistovce uspěla Mäki

Halový mistr Evropy Staněk překonal v Táboře dvacetimetrovou hranici čtyřikrát, nejdále vrhl čtvrtým pokusem. „Cítil jsem se mnohem lépe než v Břeclavi. Také jsem hodil dál v rozcvičce,“ zmínil Staněk nedělní mistrovství republiky družstev, kde vyhrál za 20,47.

„V závodě jsem se to pak snažil zbytečně moc rozjíždět, což byla chyba. Na to asi nejsem ještě vyházený, abych to trefoval. Důležité je, že tam byla energie. Věřím, že zrelaxuji směrem k letošnímu poslednímu startu v Záhřebu,“ dodal pro web atletického svazu.

V hlavní disciplíně mítinku běhu na 800 metrů pracoval v roli vodiče reprezentant Filip Sasínek a loňské vítězství obhájil Filip Šnejdr. Vyhrál v čase 1:46,72 před Adamem Dvořáčkem a českým juniorským rekordmanem Jakubem Davidíkem.

Ženská půlka se běžela na počest letos zesnulé medailistky z ME i HMS Heleny Fuchsové, která v rodném Táboře s atletikou začínala. Silnější závěr měla Mäki, jež proběhla cílem v letošním nejlepším českém výkonu 2:02,29 a za osobním rekordem z roku 2018 zaostala jen o osm setin. „Už cítím lehkou únavu, ale výsledek byl nakonec docela dobrý,“ řekla olympijská finalistka na 1500 m. Mezuliáníková doběhla těsně za ní v sezonním maximu 2:02,45.

Na stovce mužů byl nejrychlejší spoludržitel českého rekordu Jan Veleba, který prolétl rovinku za 10,39. Nejblíže mu byl olympionik z Tokia Dorian Keletela z Konga, jenž se do cíle předkláněl v čase 10,44.