Elitní sportovci, přepychové zázemí, snové odměny. V atletickém světě přímo astronomické.
Vždyť i legendární Usain Bolt, jedna z největších hvězd sportovní historie a ambasador tohoto mistrovství, ve čtvrtek prohlásil: „Vyhrál jsem několik šampionátů, ale ani když je všechny sečtu, nedostanu se na takovou částku.“
A to už je co říct. I když peněžitá výhra je skutečně hodně vysoká.
Šampioni si totiž odnesou v atletice neuvěřitelných 150 tisíc dolarů, tedy víc než tři miliony korun. A pokud by někdo zvítězil třeba na stovce, dvoustovce a ještě ve štafetě, odvezl by si z Maďarska vskutku pohádkovou sumu.
Ale čím je Ultimate Championship tak výjimečný? Především svou exkluzivitou.
Jsem smutný, že za mých dob nic takového nebylo.