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Ultimátní šampionát i výplaty. Vyvoleným závidí i Bolt, prošel se s nimi po koberci

Markéta Plšková
  12:00

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Usain Bolt den před zahájením ultimátního atletického šampionátu v Budapešti. | foto: Reuters

Od naší zpravodajky v Maďarsku - Ve vzduchu je diamant, tak vyskočíme až na Měsíc, zpívá ve své speciální písni Armand Duplantis, nejlepší tyčkař Galaxie. A podobný pocit luxusu ve vás zanechává i akce, ke které tento text švédský atlet složil. Ultimate Championship, v překladu takzvaný ultimátní šampionát, který večer startuje v Budapešti, je přesně to, co si pod jeho názvem na první dobrou představíte.

Elitní sportovci, přepychové zázemí, snové odměny. V atletickém světě přímo astronomické.

Vždyť i legendární Usain Bolt, jedna z největších hvězd sportovní historie a ambasador tohoto mistrovství, ve čtvrtek prohlásil: „Vyhrál jsem několik šampionátů, ale ani když je všechny sečtu, nedostanu se na takovou částku.“

A to už je co říct. I když peněžitá výhra je skutečně hodně vysoká.

Šampioni si totiž odnesou v atletice neuvěřitelných 150 tisíc dolarů, tedy víc než tři miliony korun. A pokud by někdo zvítězil třeba na stovce, dvoustovce a ještě ve štafetě, odvezl by si z Maďarska vskutku pohádkovou sumu.

Ale čím je Ultimate Championship tak výjimečný? Především svou exkluzivitou.

Jsem smutný, že za mých dob nic takového nebylo.

Usain Bolt

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