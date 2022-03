WA po běloruských atletech potrestala kvůli okupaci Ukrajiny i jejich federaci

Nové sankce vůči Bělorusku schválila Rada Světové atletiky. „Zahrnují zákaz pořádání všech mezinárodních nebo evropských atletických akcí. Nebudou mít zastoupení na kongresu nebo při rozhodování, která vyžadují hlasování kongresu. Nebudou dostávat akreditace na žádné světové atletické podniky a nikdo z federace se nesmí zapojit do jakéhokoliv oficiálního rozvojového nebo profesního programu Světové atletiky,“ řekl na tiskové konferenci prezident WA Sebastian Coe.

Zopakoval, že válka na Ukrajině změnila pohled na dříve uznávané oddělování sportu a politiky a odmítání toho, aby sportovci trpěli kvůli činům své vlády. „Nikdo z nás nepřišel do sportu, aby sportovcům zakazoval závodit, ale tohle je něco jiného,“ poznamenal Coe.

Rada WA se podle něj jednotně shodla, že považuje za nemyslitelné, aby ukrajinští atleti měli problémy trénovat a závodit kvůli napadení své země, a atleti ze země agresora a jeho spojence by závodit mohli. „V minulosti jsem byl proti tomu, aby se sport využíval jako nástroj. Ale tady je odpověď velmi jasná. Každý dělá, co je v jeho silách, aby stál bok po boku, a sport to musí dělat také.“

Dnes schválené sankce vůči běloruské federaci platí na „dohlednou budoucnost“. Světová atletika nyní jedná s pořadateli jednodenních mítinků zahrnutých v jejím kalendáři o vyloučení ruských a běloruských atletů. „Světová atletika je přesvědčená, že tyto mítinky přijmou stejný postoj, jaký přijala rada Světové atletiky,“ uvedla federace v tiskové zprávě.