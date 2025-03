Jak svět dobíhá Afriku. Boření rekordů? Zvykejte si, atletice vládne věda

Začalo to osmého února v New Yorku, vyvrcholilo 16. února v Madridu. Devět dní, sedm světových rekordů. Historické tabulky se otřásly na patnáctistovce, míli, třech a pěti kilometrech a do toho ještě v chůzi na dvacet kilometrů a půlmaratonu. Takový start roku atletika snad nepamatuje. Ale zvykejte si. Experti se shodují: Tento trend bude pokračovat. Připravte se na období boření rekordů!