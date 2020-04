Ruská atletika nechce v reprezentaci dopingové hříšníky

Nové vedení ruské atletiky vyhlásilo pravidlo ve snaze zlepšit vztahy se Světovou atletikou, jež ji v listopadu 2015 kvůli dopingovým skandálům vyloučila ze svých řad. Po dalších proviněních Světová atletika letos v březnu uložila Rusku pokutu 10 milionů dolarů a omezila počet ruských atletů s neutrálním statusem na velkých akcích na deset.



Agentura AP připomíná, že ruský svaz s aktuálním návrhem zákazu reprezentace pro dopingové hříšníky může narazit. Stejné pravidlo chtěla pro olympijskou nominaci v minulosti zavést Británie, ale Sportovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne to zakázal. Podle CAS by to pro sportovce znamenalo druhý trest za jedno provinění poté, co by absolvovali za dopingový prohřešek distanc.