Příprava v Keni se vyplatila. Dala mi pokoru a nadhled, říká běžec Vaš

„Nejsme profesionálové, ale máme šanci bojovat o nejlepší pozice,“ říká 28letý běžec. Aby prorazil do velké atletiky, absolvoval už několik soustředění v Africe. A chce se tam znovu vrátit.

Běžel jste všechny závody série EuroHeroes?

Jeden jsem vynechal, protože jsem měl klubové povinnosti se Sokolem České Budějovice. Nebyl jsem v Karlových Varech. Chyběli tam ale téměř všichni nejlepší běžci, protože se to krylo s ligovými závody.

Takže jste závodil v Budějovicích a v Olomouci. Co jiné podniky mimo sérii?

Mám za sebou půlmaraton a maraton v Praze. Spolu s Českými Budějovicemi i Olomoucí to byly všechno závody s kompletní českou špičkou.

Průběžné pořadí EuroHeroes 1. Yassine Rachik (Itálie) 2 220 bodů

2. Roman Romanenko (Ukrajina) 2 171 bodů

3. Paul Pollock (Irsko) 2 156 bodů

6.–7. Vít Pavlišta (Česko) 2 059 bodů

9. Jiří Homoláč (Česko) 1 987 bodů

10. Jan Kohut (Česko) 1 935 bodů

11. David Vaš (Česko) 1 933 bodů

Porovnat tak můžete závody s africkými běžci a bez nich. Jaký je to rozdíl?

Má to dvě stránky. Série bez Afričanů má plus v tom, že my Evropani jsme více vidět a je na nás více upřena pozornost. Můžeme si to rozdat sami mezi sebou. Na druhou stranu atmosféra s africkými běžci je úplně jiná. I lidé se na ně těší. Nebudeme si nalhávat. Baví je pohled na vedoucí skupinku černých běžců a pak dlouho nic. Až někde v dáli běží zbytek startovního pole. Projekt EuroHeroes ale obecně podporuji. Je to skvělá myšlenka. Jsou vybrány čtyři závody a máme šanci se prosadit mezi top 10, což je super.

K tomu vám chybí málo. V průběžném pořadí série jste aktuálně na 11. místě s minimální ztrátou na desátého před sebou.

Je to i můj cíl do posledního závodu, který se běží v září v Ústí nad Labem. Na desátého Honzu Kohuta ztrácím jen dva body. Před ním je ještě Jiří Homoláč a už s odstupem Vít Pavlišta. Nejlepší Evropané jsou daleko.

Dálkovým běhům se nevěnujete dlouho, že? Dokážete se k těm nejlepším časem přiblížit?

Z hecu jsem poprvé běžel něco delšího v roce 2011, kdy jsem se nechal zlanařit na podzemní maraton v Mercury Centru. Dříve jsem jezdil motokros a hledal jsem nějakou netradiční výzvu. První půlmaraton jsem dal v Českých Budějovicích v roce 2012, kdy byl ještě dvouokruhový. A uběhl jsem ho asi za hodinu a 30 minut na 90. místě.

Dnes už běháte pod hodinu a deset minut. To je velký rozdíl.

To ano, ale je to pořád málo. Musím přidat. Nejlepší čas mám letos z Prahy, kde bylo ideální počasí a běžel jsem za hodinu, sedm minut a 42 sekund. Půlmaraton v Českých Budějovicích jsem dal za hodinu, 11 minut a 54 sekund. To už ale bylo náročné počasí a vyšší teploty. Nikdo z elitních běžců neběžel na svůj rekord. Ve zlepšení mi hodně pomohlo i soustředění v Keni.

Běžec David Vaš na své keňské misi.

Co vám nejvíc dalo?

Kromě samotného běhání hlavně sociální stránku. Dalo mi obrovskou pokoru a nadhled. Člověk si tam uvědomí dost věcí. V Česku máme bezpečí a je o nás postaráno. To tam není. Ze sportovní stránky mi dala Keňa strašně moc zkušeností, ze kterých čerpám a snažím se je i předat dále. Nikdy nebudu profesionální sportovec, ale dělám to, co mě baví a v Keni mě to kluci naučili.

Plánujete se tam vrátit pro další zkušenost?

Ano. Když mi to vyjde, rád bych letěl na začátku příštího roku. Uvažuji o Etiopii, protože v Keni jsem byl už čtyřikrát a potřebuji nový impulz a jinou kulturu. Je to ve vyšší nadmořské výšce, kolem 2 800 metrů. Pokud bych nakonec jel do Keni, tak do jiné lokality. Líbí se mi Kaptagat, kde trénuje Eliud Kipchoge, což je světový rekordman v maratonu.

Říkal jste, že vaše zlepšení je pořád malé. Jaký je tedy vůbec váš cíl?

Na půlmaratonu chci běžet za hodinu, čtyři minuty a 59 sekund. Oproti ostatním nejlepším klukům z Česka mám nevýhodu, že oni trénují o pět, sedm let více. Pořád mám rezervy a chystám se potrénovat hlavně rychlost. Musím získat rezervní fond. Bez toho to nepůjde.

Který z půlmaratonských závodů EuroHeroes v Česku vás nejvíce baví?

Domácí v Českých Budějovicích. Znám ho a mám kolem něj plno kamarádů. Je to něco jiného. Trať je tu ale těžká. Výběh na Okružní je hodně náročný. Když se běželo dvoukolově, byly časy rychlejší.

Kromě závodu v Ústí nad Labem máte po létě další vrcholy sezony?

Ano a všechno mám hned v září. Chystám se také na Birrel Grand Prix v Praze, kde je desítka, a veškerou letní přípravu budu věnovat tomuto závodu. A poslední velký závod bude na mistrovství Česka v Běchovicích, kde se běží 10 kilometrů. Pak mám už jen nějaké lokální závody. Věřím, že můžu uspět. Na mistrovství Česka v maratonu v Praze mi těsně utekla medaile. Doufám, že si to v září vynahradím.