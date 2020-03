Většina světových atletů v létě v Tokiu olympijské závody nechce

Více než čtyři tisícovky atletů se zúčastnily průzkumu, který zveřejnila Atletická asociace sdružující profesionální závodníky. A jejich názor na konání olympijských her v Tokiu, které by měly začít 24. července, byl výmluvný. Jsou proti zrušení sportovního svátku, ovšem bezmála čtyři pětiny respondentů se kvůli pandemii koronaviru přiklánění k odložení OH.

Diamantové škrty pobouřily. Naštvaný Taylor zakládá asociaci atletů Atletickou asociaci loni založil dvojnásobný olympijský vítěz v trojskoku Christian Taylor v reakci na vyřazení své disciplíny z programu Diamantové ligy pro rok 2020. Organizace je platformou pro vyjadřování názorů profesionálních atletů. A jejich postoj k letošní letní olympiádě je jednoznačný. V rozsáhlém průzkumu se 78 procent vyjádřilo pro odložení OH kvůli šíření nemoci COVID-19. Nechtějí ale o svůj sportovní vrchol úplně přijít, úplné zrušení her podpořilo pouze 22 procent respondentů. O této variantě ale MOV ani pořadatelé zatím neuvažují. Radikální vládní opatření zahrnující uzavírání sportovišť omezují závodníky po celém světě. V průzkumu 87 procent atletů uvedlo, že koronavirus vážně poznamenal jejich přípravu na OH. Odložte hry, nepojedeme tam! Ke Kanadě se přidávají další státy Atletická asociace proto vyzvala k rychlému rozhodnutí o osudu tokijské olympiády. „Úpěnlivě prosíme MOV, aby oznámil odklad olympijských her 2020 v Tokiu mnohem dříve než během avizovaných čtyř týdnů. Myslíme si, že je nefér chtít po atletech, aby žili a trénovali v této nejisté situaci. Atleti riskují svoje zdraví i zdraví svých rodin a trenérů, v důsledku i širší společnosti, při pokračování přípravy na olympiádu, která asi bude odložena,“ uvedli v prohlášení. O čtyřtýdenní lhůtě hovořili představitelé Mezinárodního olympijského výboru (MOV) v neděli, ale podle posledních informací by verdikt měl padnout v řádu dnů. Člen MOV Richard Pound dokonce v rozhovoru pro deník USA Today řekl, že o odkladu už je rozhodnuto a řeší se jen nový termín.